Dewan Mushtaq Textile Mills Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2023

Dewan Mushtaq Textile Mills Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 18,35 millions PKR, contre 13,45 millions PKR il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 1,59 PKR, contre 1,16 PKR l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies est de PKR 1,59 contre PKR 1,16 il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 3,87 millions de PKR, contre 6,01 millions de PKR il y a un an. La perte nette est de 48,47 millions PKR contre 30,91 millions PKR il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 4,19 PKR, contre 2,67 PKR l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 4,19 PKR contre 2,67 PKR il y a un an.