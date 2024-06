Dewhurst Group plc est un fabricant et fournisseur mondial de composants pour les secteurs des ascenseurs, du transport et des claviers, basé au Royaume-Uni. La société fabrique des composants électriques et des équipements de contrôle. Les secteurs géographiques de la société comprennent le Royaume-Uni, l'Europe, les Amériques, l'Asie et l'Australie, et Autres. Les filiales de la société comprennent notamment P&R Liftcars Pty Ltd, Dewhurst UK Ltd, A&A Electrical Distributors Ltd, Traffic Management Products Ltd, Dewhurst (Hungary) Kft, Dupar Controls Inc, Elevator Research Manufacturing Corp, Australian Lift Components Pty Ltd, Lift Material Australia Pty Ltd, Dual Engraving Pty Ltd et Dewhurst (Hong Kong) Ltd. P&R Liftcars Pty Ltd est un fabricant d'intérieurs de cabines d'ascenseurs dont l'activité principale est la conception, la fabrication et l'installation de nouvelles finitions intérieures d'ascenseurs et de revêtements de cadres de portes en profondeur.

Secteur Equipements et composants électriques