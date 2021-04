DexCom, Inc. : Atlantic Equities favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 2 325 M - 1 941 M Résultat net 2021 224 M - 187 M Tréso. nette 2021 30,3 M - 25,3 M PER 2021 175x Rendement 2021 - Capitalisation 37 822 M 37 822 M 31 565 M VE / CA 2021 16,3x VE / CA 2022 13,4x Nbr Employés 5 500 Flottant 98,2% Graphique DEXCOM, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DEXCOM, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 452,56 $ Dernier Cours de Cloture 391,10 $ Ecart / Objectif Haut 38,1% Ecart / Objectif Moyen 15,7% Ecart / Objectif Bas -38,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Kevin Ronald Sayer Chairman, President & Chief Executive Officer Jereme Sylvain SVP-Finance, Chief Financial & Accounting Officer Andrew K. Balo EVP-Clinical Affairs, Regulatory Strategy Jacob Leach Chief Technology Officer & Executive VP Shelly R. Selvaraj Senior Vice President-Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DEXCOM, INC. 5.78% 37 822 ABBOTT LABORATORIES 12.35% 215 241 MEDTRONIC PLC 5.54% 167 026 BECTON, DICKINSON AND COMPANY -0.16% 72 588 ALIGN TECHNOLOGY, INC. 11.33% 47 080 HOYA CORPORATION -3.68% 46 185