DexCom : Le système Dexcom G6 de mesure en continu du glucose bientôt remboursé en France après un accord avec les autorités de santé 20/11/2020 | 06:01 0 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le nouveau système révolutionnaire de mesure en continu du glucose (MCG) élimine la piqûre au bout du doigt pour les personnes diabétiques et alerte les patients sur leur smartphone en cas d'hypoglycémie imminente DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), l'un des leaders du marché de la mesure en continu du glucose (MCG), annonce le remboursement imminent de son système Dexcom G6 en France. Cet accord conclu avec les autorités françaises de santé couvrira le remboursement du Dexcom G6 pour les personnes atteintes d’un diabète de type 1. Les personnes éligibles au remboursement incluent les personnes diabétiques de type 1, ayant recours à plusieurs injections quotidiennes d'insuline par stylo injecteur ou utilisant une pompe à insuline, adultes et enfants à partir de 2 ans, présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : Un équilibre glycémique préalable insuffisant (taux d’HbA1c ≥ à 8 %) en dépit d’une insulinothérapie intensifiée bien conduite (par pompe externe ou multi-injections) et d’une auto-surveillance glycémique pluriquotidienne (> ou = à 4 ASG/j) ;

Des antécédents d'hypoglycémies sévères ayant conduit à des interventions médicales en urgence ;

Personnes nécessitant une assistance à distance pour la gestion optimisée de leur diabète par leur entourage proche (parents ou aidants). Le Dexcom G6 utilise un petit capteur et un petit émetteur afin de mesurer en continu et d'envoyer les taux de glucose sans fil à un récepteur dédié ou à un smartphone compatible*. Il fournit ainsi des données en temps réel au patient sans que ce dernier ne se pique le doigt†. Le système offre également des alertes personnalisables et des alarmes pour aider à prévenir des événements dangereux d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Fonctionnalités du Dexcom G6 permettant aux utilisateurs de mieux contrôler leur diabète : suppression des piqûres au bout du doigt pour la calibration du système ou pour la prise de décisions de traitement † ;

; les lectures continues du glucose sont envoyées automatiquement toutes les cinq minutes vers un smartphone compatible*, une pompe connectable ou vers un récepteur Dexcom en utilisant la technologie Bluetooth.

alarmes et alertes personnalisables dont une alerte prédictive qui notifie les utilisateurs 20 minutes avant une hypoglycémie à 55 mg/dL afin qu’ils puissent réagir à temps ;

Interopérabilité avec pompes connectables pour administration automatique de l’insuline dans des systèmes en boucle fermée.

Un partage en temps réel des données grâce à l’application Dexcom G6, permettant aux utilisateurs de partager leurs données de glucose et alertes avec jusqu’à 5 proches, pour plus de tranquillité d’esprit ‡ .

. une durée de vie des capteur de 10 jours, soit 3 jours de plus que la génération précédente de produit Dexcom.

un émetteur de petite taille présentant un profil fin.

un auto-applicateur conçu pour rendre l'insertion du capteur très simple, en appuyant simplement sur un bouton.

Nouvelle membrane de capteur permettant une utilisation de paracétamol sans influencer les lectures de glucose § .

. Application Dexcom G6 compatible avec des smartphones iOS et Android* « Le Dexcom G6 incarne l'avenir de la gestion du diabète. Le produit élimine non seulement la nécessité de piqûre au bout du doigt pour les patients, mais il maintient également la performance, la connectivité et l'exactitude que la communauté du diabète attend de Dexcom », a déclaré Erik Bjorkman, directeur général et vice-président EMEA chez Dexcom. « L’association d’aide aux jeunes diabétiques se réjouit du remboursement de la dernière génération de capteurs Dexcom en France, notamment pour tous les enfants et adolescents atteints d’un diabète de type 1. Les fonctionnalités du Dexcom G6 permettront à tous ces jeunes patients et leurs familles de vivre plus sereinement au quotidien avec le diabète », commente le Dr Marc de Kerdanet, pédiatre et président de l’association d’aide aux jeunes diabétiques. « La Fédération Française des Diabétiques se réjouit que tous les patients pour lesquels cette nouvelle technologie est indiquée, en particulier les enfants à partir de deux ans, puissent enfin en bénéficier. En effet, les personnes diabétiques et les parents d'enfants diabétiques souhaitent avoir davantage de choix dans les dispositifs médicaux auxquels ils ont accès et surtout pouvoir bénéficier des innovations technologiques qui répondent à leurs besoins spécifiques. L’étude du Diabète LAB de notre Fédération avait permis de mettre en évidence que le Dexcom G6 répondait à certains besoins non comblés, mais aussi plus globalement à l'enjeu de personnalisation de la prise en charge », ajoute Jean-François Thébaut, Vice-Président de la Fédération Française des Diabétiques. « En tant qu’endocrinologue-diabétologue, je suis ravi de pouvoir prochainement offrir à mes patients atteints de diabète une solution alternative de Mesure du Glucose en Continu telle que le Dexcom G6. Cette innovation technologique élargit l’horizon des possibilités pour traiter le diabète façon plus efficace, plus sûre et mieux acceptée, notamment en matière de systèmes de délivrance d’insuline en boucle fermée qui sont porteurs de nombreux espoirs pour les patients », conclut le Pr. Pierre Yves BENHAMOU, Chef de service, Endocrinologie Diabétologie Nutrition. Le Dexcom G6 a reçu un marquage CE en juin 2018, ce qui confirme que le système G6 remplit les exigences essentielles du règlement sur les dispositifs médicaux RDM 93/42/CEE tel qu'il a été amendé par le 2007/47/CE. Ce nouveau système innovant est également le premier système de MCG à être approuvé selon la classification De Novo de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Grâce à cette nouvelle classification, le système Dexcom G6 CGM est indiqué à la fois pour être utilisé comme système indépendant de MCG et pour être intégré dans des systèmes de délivrance automatisée de l'insuline. En février 2020, la Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (HAS) a publié une évaluation du service médical attendu (Amélioration du Service Attendu - ASA) de niveau III sur base des essais cliniques démontrant les bénéfices des systèmes Dexcom MCG en termes de gestion du diabète. Le système Dexcom G6 est distribué en France par la société Dinno Santé. À propos de DexCom, Inc. DexCom, Inc. offre la possibilité de contrôler le diabète grâce à des systèmes innovants de mesure en continu du glucose (MCG). Dexcom, dont le siège est à San Diego, Californie, et qui dispose d'exploitations en Europe, a émergé comme l'un des leaders de la technologie de soin du diabète. En écoutant les besoins des utilisateurs, des soignants et des fournisseurs, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète dans le monde. *Pour obtenir la liste des appareils compatibles, veuillez consulter : www.dexcom.com/compatibility. †Si vos alertes et mesures de glycémie du G6 ne correspondent pas à vos symptômes ou à vos attentes, utilisez un lecteur de glycémie pour prendre des décisions thérapeutiques relatives au diabète. ‡Application spécifique Follow nécessaire. §Les lectures du Dexcom G6 peuvent être utilisées pour prendre des décisions de traitement du diabète lors de la prise d'une dose maximale d'acétaminophène de 1 000 mg toutes les 6 heures. La prise d'une dose plus élevée peut affecter les lectures du G6. © 2020 DexCom, Inc. Dexcom, Dexcom G6 et Dexcom Follow sont des marques commerciales déposées de DexCom, Inc. aux États-Unis et peuvent être déposées dans d'autres pays. Tous droits réservés. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201119006238/fr/

© Business Wire 2020 20/11/2020 | 06:01 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DEXCOM, INC. 06:01 DEXCOM : Le système Dexcom G6 de mesure en continu du glucose bientôt remboursé .. BU 22/10 DEXCOM, INC. : publication des résultats trimestriels 23/07 DEXCOM, INC. : publication des résultats semestriels 07/05 BOURSE DE WALL STREET : Les valeurs à suivre à Wall Street RE 23/04 DEXCOM, INC. : publication des résultats trimestriels 10/02 DEXCOM, INC. : publication des résultats annuels 2013 DEXCOM, INC. : publication des résultats trimestriels 2012 DEXCOM, INC. : publication des résultats trimestriels