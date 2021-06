DexCom : L'athlète d'endurance Sébastien Sasseville traversera le Canada à vélo pour soutenir la campagne Accès Pour Tous de la FRDJ

Dexcom, Inc. et Tandem Diabetes Care, Inc. sont ravis d’annoncer leur soutien à Sébastien Sasseville, un athlète d’endurance canadien et une personne atteinte de diabète de type 1, alors qu’il tente de traverser le Canada à vélo en 14 jours. Sébastien, qui commencera son périple à Vancouver à la fin du mois de juin, devra parcourir plus de 400 km par jour pour atteindre son objectif.

« Je pense que nous pouvons tous en faire plus que nous le pensons et nous fixer des objectifs ambitieux. Mais, ce n’est qu’un début. C’est ma façon de voir les choses. Mais, en tant que personne atteinte de diabète de type 1, je peux compter en tout temps sur le soutien de mes appareils médicaux », a déclaré M. Sasseville. « Nous disposons aujourd’hui d’une technologie qui allège le fardeau de la prise en charge du diabète grâce à un certain niveau d’automatisation, ce qui permet à des personnes comme moi de contrôler plus efficacement le diabète avec moins d’efforts.»

La prise en charge du diabète de type 1 est un exercice rigoureux qui exige un suivi assidu du taux de glucose et de la dose d’insuline – un défi redoutable auquel font face les personnes atteintes d’une maladie auto-immune dont le comportement est souvent imprévisible et change tous les jours. Sébastien utilise la pompe à insuline t:slim X2 dotée de la technologie Control-IQ, un système hybride avancé en boucle fermée qui est intégré au système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu (SGC)1. La technologie Control-IQ de la pompe t:slim X2 utilise les données sur le taux de glucose et les tendances qui ont été prélevées et transmises par le système Dexcom G6 pour prédire le taux de glucose et ajuster automatiquement l’administration de l’insuline.

Ce système intégré à la fine pointe de la technologie est conçu pour aider Sébastien à maintenir son taux de glucose à un niveau raisonnable sans avoir à s’arrêter à tout bout de champ parce qu’il doit se piquer au bout d’un doigt pour le vérifier*.

« L’accès à cette technologie dépend malheureusement de l’endroit où vous vivez au Canada », affirme Sébastien. « L’objectif de mon expédition est d’attirer l’attention sur cette inégalité et de soutenir la campagne Accès pour tous de la FRDJ Canada. Cette campagne a pour but de rendre plus abordables et plus accessibles les technologies de prise en charge du diabète qui peuvent changer la vie des personnes atteintes de diabète de type 1. »

Les gouvernements provinciaux du Québec, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique ont récemment annoncé qu’ils se joindront au Yukon pour offrir une couverture publique des systèmes de SGC dans le cadre de leurs régimes respectifs d’assurance maladie provinciaux ou territoriaux. De plus, l’Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba ont récemment annoncé des plans de prise en charge qui tiennent compte de leurs plateformes budgétaires pour l’exercice 2021.

« Ce sont des annonces importantes qui touchent plus de 300 000 enfants et adultes atteints de diabète de type 1 au Canada, mais la couverture des pompes à insuline et des systèmes de surveillance du glucose à la fine pointe de la technologie varie grandement selon l’endroit où ces personnes habitent au Canada, et même selon leur âge », affirme Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Nous applaudissons le désir de Sébastien d’attirer l’attention sur la nécessité d’assurer un accès équitable à une technologie qui change la vie pour toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 au Canada. Par la même occasion, nous vous encourageons tous à soutenir l’accès pour tous en envoyant une lettre à votre représentant provincial ou territorial à partir du site www.frdj.ca/defense-dinterets/acces-pour-tous/. »

« La communauté du diabète est incroyable et ce que Sébastien espère réaliser nous inspire tous et renforce notre mission d’offrir aux personnes atteintes de diabète les outils dont elles ont besoin pour simplifier leur prise en charge du diabète et mener une vie pleinement active », a déclaré Laura Endres, vice-présidente et directrice générale de Dexcom Canada. « Nous suivrons tous le parcours de Sébastien à travers le Canada et nous l’encouragerons à chaque coup de pédale. »

« Nous sommes ravis d’appuyer Sébastien dans la poursuite de cet objectif qui permettra également de sensibiliser la population en général », a déclaré Brian Hansen, vice-président administratif et directeur commercial chez Tandem Diabetes Care. « Il est une source d’inspiration pour notre engagement inébranlable envers les nouvelles technologies innovantes qui améliorent la qualité de vie des personnes atteintes de diabète. »

Vous pouvez suivre le parcours de Sébastien à l’adresse https://www.facebook.com/CanadaRuns. Pour en savoir plus au sujet de la pompe à insuline t:slim X2 dotée de la technologie Control IQ, consultez le site https://www.tandemdiabetes.ca. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom G6, consultez le site https://www.dexcom.com/fr-CA.

À propos de Dexcom , Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est présente au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l’écoute des besoins des utilisateurs, des soignants et des prestataires de soins, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom, consultez le site www.dexcom.com.

À propos de Tandem Diabetes Care, Inc.

Tandem Diabetes Care, Inc. (www.tandemdiabetes.com) est une compagnie de dispositifs médicaux qui se consacre à l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent avec le diabète grâce à une innovation sans relâche et à une expérience client révolutionnaire. La société adopte une approche innovante et centrée sur l’utilisateur pour la conception, le développement et la commercialisation de produits destinés aux personnes qui vivent avec le diabète et qui utilisent de l’insuline. Tandem fabrique et vend la pompe à insuline t:slim X2 dotée de la technologie Control-IQ. Avec la pompe t:slim X2, il est possible de mettre à jour les fonctionnalités du logiciel à distance, avec son ordinateur personnel. La pompe t:slim X2 est le seul dispositif automatisé de dosage de l’insuline homologué pour les enfants dès l’âge de six ans. La compagnie Tandem est basée à San Diego, en Californie et à Markham, en Ontario.

* Si les alertes et les résultats de glucose du G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, un lecteur de glycémie doit être utilisé avant de prendre toute décision thérapeutique liée au diabète.

1 Le système de SGC Dexcom G6 est vendu séparément.

Renseignements importants sur la sécurité :

La pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ (le système) se compose de la pompe à insuline t:slim X2, qui comprend la technologie Control-IQ, et un dispositif de surveillance du glucose en continu (SGC) compatible (vendu séparément). La pompe à insuline t:slim X2 est conçue pour l’administration sous-cutanée d’insuline, à des débits fixes et variables, pour la prise en charge du diabète chez les personnes ayant besoin d’insuline. La pompe à insuline t:slim X2 ne peut être utilisée que pour l’administration continue d’insuline et comme composante du système. Lorsque le système est utilisé avec un dispositif de SGC compatible, il peut être utilisé pour augmenter, diminuer et arrêter l’administration de l’insuline basale, en fonction des lectures du capteur du dispositif de SGC et des valeurs de glucose prédites. Le système peut également administrer des bolus de correction lorsque la valeur de glucose prédite risque de dépasser un seuil prédéfini. La pompe ainsi que le système sont destinés à être utilisés chez les personnes de six ans et plus. La pompe ainsi que le système sont conçus pour un usage individuel. La pompe ainsi que le système sont destinés à être utilisés avec de l’insuline NovoRapid ou Humalog U-100. Le système est conçu pour la gestion du diabète de type 1.

AVERTISSEMENT : La technologie Control-IQ ne devrait pas être utilisée chez les personnes de moins de six ans. Elle ne doit pas non plus être utilisée chez les utilisateurs nécessitant moins de 10 unités d’insuline par jour ou qui pèsent moins de 25 kg.

Le système ne devrait pas être utilisé chez les femmes enceintes, les personnes en dialyse ou les utilisateurs gravement malades. Ne pas utiliser le système en cas d’utilisation d’hydroxyurée.

Les utilisateurs de la pompe et du système doivent : être aptes et disposés à utiliser la pompe à insuline, le dispositif de SGC et tous les autres composants du système conformément à leur mode d’emploi respectif; vérifier les taux de glycémie selon les recommandations de leur professionnel de la santé; démontrer des compétences adéquates en matière de décompte des glucides; posséder des compétences suffisantes en matière de prise en charge autonome du diabète; consulter régulièrement leur(s) professionnel(s) de la santé; et avoir une vision et une audition adéquates pour reconnaître toutes les fonctions de la pompe, y compris les alertes, les alarmes et les rappels. La pompe t:slim X2, l’émetteur et le capteur SGC doivent être retirés avant toute IRM, toute tomodensitométrie ou tout traitement diathermique. Rendez-vous sur le site tandemdiabetes.com/safetyinfo pour de plus amples renseignements importants sur la sécurité.

© 2021 Tandem Diabetes Care, Inc. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, t:slim X2, et Control-IQ sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les marques détenues par des tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

