DexCom : LA COLOMBIE-BRITANNIQUE EST LA PREMIÈRE PROVINCE À COUVRIR LE SYSTÈME DEXCOM G6 DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE EN CONTINU POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE DIABÈTE DE TYPE 1 OU TYPE 2 SOUS INSULINOTHÉRAPIE INTENSIVE

Dexcom, Inc. (NASDAQ : DXCM), un chef de file dans le domaine de la surveillance du glucose en continu (SGC) en temps réel, a annoncé aujourd’hui que les personnes atteintes de diabète, qui sont âgées de deux ans ou plus, sont maintenant admissibles à une couverture provinciale pour le système de SGC Dexcom G6 par l’entremise du programme BC PharmaCare. Cette expansion de la couverture s’inscrit dans le cadre de la mission de Dexcom de faciliter l’utilisation d’un système de SGC dans la prise en charge du diabète chez les personnes atteintes de diabète.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210611005429/fr/

Le système de SGC Dexcom G6 est désormais couvert par BC PharmaCare pour les personnes atteintes de diabète sous insulinothérapie intensive. Les utilisateurs âgés de 18 ans et plus peuvent le porter au dos de la partie supérieure du bras. (Photo: Business Wire)

« L’amélioration de l’accès à la technologie de la SGC permet d’améliorer la prise en charge du diabète pour tous les membres du cercle de soins du patient. En tant qu’endocrinologue et directeur médical d’une clinique spécialisée dans le traitement des personnes atteintes de diabète, je suis heureux que l’annonce d’aujourd’hui rejoigne un si grand nombre de personnes dans la province », a déclaré le Dr Tom Elliott‡, directeur médical de B.C. Diabetes. La SGC permet aux patients de mieux contrôler leur glycémie1,2 et donne aux médecins une meilleure idée des taux de glucose de leurs patients, ce qui permet de prendre des décisions liées au traitement. L’utilisation de la SGC pourrait réduire les visites à l’urgence, puisqu’elle aide l’utilisateur à éviter les épisodes d’hypoglycémie graves4.

La Colombie-Britannique se joint au Yukon, au Québec et à la Saskatchewan pour offrir une couverture publique des systèmes de SGC dans le cadre de leurs régimes provinciaux d’assurance-maladie. De plus, l’Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba ont tous récemment annoncé des plans de prise en charge qui tiennent compte de leurs plateformes budgétaires pour l’exercice 2021. Pour être couverts en Colombie-Britannique, les patients doivent répondre à des critères de couverture, être inscrits aux régimes d’assurance-médicaments PharmaCare admissibles et répondre à toutes les exigences en matière de franchise. Cette annonce marque une avancée significative dans l’amélioration de l’accès à une technologie révolutionnaire utilisée pour contrôler le diabète. Elle reconnaît l’impact que la technologie de la SGC peut avoir sur les patients qui comptent sur l’insulinothérapie intensive pour contrôler le diabète de type 2 ainsi que sur ceux qui sont atteints de diabète de type 1.

« En tant qu’entreprise ayant pignon sur rue en Colombie-Britannique, nous sommes ravis de l’annonce d’aujourd’hui et de l’engagement de la province à l’égard de l’ensemble des personnes touchées par le diabète », a déclaré Laura Endres, vice-présidente et directrice générale de Dexcom Canada. « Nous avons vu l’impact de l’amélioration de l’accès à la SGC dans la vie des personnes touchées par le diabète, et nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre travail en vue d’offrir un accès à toutes ces personnes partout au Canada. »

Le système de SGC Dexcom G6 est doté d’un petit capteur portable qui mesure le taux de glucose en continu et d’un émetteur qui transmet cette information par communication sans fil à un appareil intelligent compatible* ou à un récepteur sur lequel le taux de glucose des utilisateurs s’affiche en temps réel, sans avoir à effectuer un scan ou à se piquer au doigt†. De plus, grâce aux alertes en temps réel, y compris une alerte prédictive Urgence Bas imminent, le Dexcom G6 peut avertir l’utilisateur avant qu’un épisode d’hypoglycémie se produise, ce qui lui permet de prendre les mesures appropriées pour l’éviter, de jour comme de nuit. Dans le cadre du programme de couverture offert par BC PharmaCare, les utilisateurs pourront maintenant se procurer leurs fournitures de SGC Dexcom directement auprès d’une pharmacie participante de leur localité.

Pour en savoir plus au sujet des critères de couverture de la BC PharmaCare, veuillez consulter le site : https://www.dexcom.com/fr-CA/regime-public et la section du site Web de BC PharmaCare consacrée aux fournitures liées au diabète.

À propos de Dexcom , Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est présente au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l’écoute des besoins des utilisateurs, des soignants, et des prestataires de soins, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom, consultez le site www.dexcom.com.

† Si les alertes et les résultats de glucose du G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, il faut utiliser un lecteur de glycémie pour toute décision thérapeutique liée au diabète.

* Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.

‡ Le Dr Tom Elliott n’a pas été rémunéré pour son travail auprès des médias. Il est un conférencier rémunéré de Dexcom Canada, Co.

Références

1 Beck RW, Riddlesworth T, Ruedy K, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: The DIAMOND randomized clinical trial. JAMA 2017;317(4):371-8.

2 Welsh JB, Gao P, Derdzinski M, et al. Accuracy, Utilization, and Effectiveness Comparisons of Different Continuous Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.

3 Roze S, Isitt J, Smith-Palmer J, Lynch P. Evaluation of the Long-Term Cost-Effectiveness of the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitor Versus Self Monitoring of Blood Glucose in People with Type 1 Diabetes in Canada. Présentation par affiche présentée en 2020 à l’Association canadienne pour la thérapeutique de population; Le 27 octobre 2020

4 Mulinacci G, Alonso GT, Snell-Bergeon JK, Shah VN. Glycemic Outcomes with Early Initiation of Continuous Glucose Monitoring System in Recently Diagnosed Patients with Type 1 Diabetes. Diabetes Technol Ther 2019;21(1):6-10.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210611005429/fr/