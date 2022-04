DexCom présente un portefeuille étendu de systèmes de MGC lors de la conférence internationale sur les technologies avancées et les traitements du diabète ATTD, offrant davantage de choix pour les diabétiques

DexCom, Inc. (Nasdaq : DXCM), leader mondial dans le domaine de la mesure du glucose en continu et en temps réel pour les diabétiques, exposera pour la première fois son nouveau portefeuille mondial de systèmes de mesure du glucose en continu (MGC), à l’occasion de la 15e conférence internationale sur les technologies avancées et les traitements du diabète (ATTD), qui aura lieu du 27 au 30 avril 2022 à Barcelone. Le portefeuille étendu inclut le Dexcom ONE, le Dexcom G6 et le prochain Dexcom G7, une gamme de systèmes de MGC en temps réel d'une précision exceptionnelle*, conçue pour aider plus de diabétiques que jamais auparavant.

« Depuis vingt ans, Dexcom innove sans relâche pour fournir aux diabétiques du monde entier les technologies de MGC les plus précises, les plus connectées et les plus accessibles », a déclaré Kevin Sayer, PDG de Dexcom. « Le diabète n’est pas une maladie identique pour tous — les personnes méritent de choisir la façon dont elle gèrent leur maladie. Nous sommes ravis de proposer trois systèmes de MGC de référence, qui répondent aux différents besoins des diabétiques. »

Chaque système du portefeuille offre un ensemble différent de caractéristiques et de fonctionnalités afin de répondre aux nombreux besoins en termes de prise en charge du diabète ; néanmoins, les trois systèmes Dexcom éliminent les analyses fastidieuses et les douloureuses piqûres au bout du doigt †pour la calibration du système ou pour la prise de décisions concernant le traitement du diabète.

Portefeuille de MGC en temps réel Dexcom

Système Dexcom G71

Simplicité et performance Dexcom G6

Une connectivité leader du secteur Dexcom ONE

Une MGC en temps réel plus accessible Capteur Plus petit capteur

Capteur et transmetteur tout-en-un

Préchauffage en 30 min

Délai de grâce de 12 heures

Utilisable pendant 10 jours Capteur de petite taille

Préchauffage en 2 heures

Utilisable pendant 10 jours Capteur de petite taille

Préchauffage en 2 heures

Utilisable pendant 10 jours Alertes Alertes hautement personnalisables

Mode silencieux

Alerte urgence bas imminent Alertes personnalisables

Alerte urgence bas imminent Alertes personnalisables Connectivité Compatible avec les smartphones et les montres intelligentes ‡

Récepteur en option

Surveillance à distance par 10 personnes maximum ††

Clarity disponible dans l’application

Intégration future avec des pompes à insuline‡‡ Compatible avec les smartphones et les montres intelligentes ‡

Récepteur en option

Surveillance à distance par 10 personnes maximum ††

Intégration parfaite avec des pompes à insuline Compatible avec les smartphones et les montres intelligentes‡

« L’innovation, la précision et la fiabilité sont depuis toujours au cœur de nos efforts consistant à fournir à la communauté du diabète les meilleures technologies possibles », a déclaré Chad Patterson, vice-président exécutif du marketing mondial et de la gestion des produits chez Dexcom. « Notre priorité consiste à donner accès au plus grand nombre à la norme de soins la plus élevée, et ce portefeuille de systèmes de MGC en temps réel nous permet d’honorer cet engagement. »

Outre le lancement du portefeuille étendu de produits de Dexcom, les articles et recherches clés présentés lors de l’ATTD continuent d’affirmer que l’utilisation des systèmes de MGC de Dexcom s’inscrit au cœur de la prise en charge optimale du diabète. Certaines de ces présentations pédagogiques peuvent formuler des affirmations dépassant celles autorisées par la FDA concernant le marquage de ces dispositifs.

Engagement en termes de précision, de performance et de fonctionnalité concernant la MGC de Dexcom :

Présentation : « Rehausser le niveau de soins dans le domaine de la mesure du glucose en continu grâce à la MGC de Dexcom. » Animé par Partha Kar, le jeudi 28 avril 2022, de 15 h à 16 h 30 HNEC, dans le hall 116. Parmi les intervenants, figurent : Žydrūnė Visockienė, docteur en médecine, PhD ; Nicholas Argento, docteur en médecine, FACE ; Lori Laffel, docteur en médecine, MPH ; Hood Thabit, MB, BCh, MRCP, docteur en médecine, PhD ; et Lalantha Leelarathna, MBBS, MRCP, MSc, PhD.

Connectivité et systèmes en boucle fermée de Dexcom :

Résumé : « Comparaison entre l’administration périopératoire d'insuline en boucle fermée et l’insulinothérapie standard : essai clinique parallèle contrôlé randomisé chez des adultes atteints d’un diabète de type 2 » (David Herzig).

Résumé : « Comparaison entre le contrôle hybride du glucose en boucle fermée et la thérapie par pompe augmentée par capteur chez des adultes plus âgés atteints d’un diabète de type 1 : une étude croisée randomisée, multicentrique et multinationale » (Charlotte Boughton).

Résumé : « Performance du système d’administration automatisée d’insuline Omnipod ® 5 à des cibles de glucose spécifiques comprises entre 110 et 150 mg/dL sur trois mois, chez de très jeunes enfants atteints d’un diabète de type 1 » (Sarah MacLeish).

Résumé : « Résultats glycémiques par âge et méthode précédente d’administration d’insuline chez des utilisateurs de la technologie Control-IQ : données de l’étude CLIO à 9 mois » (Jordan Pinsker).

Résultats de santé, résultats économiques et accès au marché :

Présentation : « Utilisation du système de MGC en temps réel Dexcom G6 dans des domaines cliniques non traditionnels : hôpital et grossesse. » Animé par Daniel Chernavvsky, docteur en médecine, le samedi 30 avril 2022, de 8 h à 8 h 50 HNEC, dans le hall 112. Parmi les intervenants, figurent : Eileen Faulds, PhD, MS, RN, FNP-BC, CDCES et Anku Mehta, docteur en médecine.

Résumé : « Lien entre variation de l’HbA1c et utilisation de la MGC professionnelle chez des adultes atteints d’un diabète de type 2 sous traitement sans insuline – une étude de preuves du monde réel » (Poorva Nemlekar).

Résumé : « Réduction des taux d’hospitalisation liés au diabète après l’instauration de la mesure du glucose en continu en temps réel » (Katia Hannah).

Résumé : « Analyse de la fréquence d’alerte et des résultats glycémiques associés à l’augmentation de la fourchette d’alerte de glucose bas/élevé par défaut du G6 » (Sarah Pickus).

Résumé : « Rentabilité d’un système de mesure du glucose en continu en temps réel par rapport à l’auto-surveillance de la glycémie chez des patients atteints d’un diabète de type 2 sous insuline au Royaume-Uni » (Stephane Roze).

Pour en savoir plus sur la 15e conférence internationale sur les technologies avancées et traitements du diabète, et pour vous inscrire afin de participer virtuellement à la conférence, rendez-vous sur https://attd.kenes.com/registration/.

À propos de DexCom, Inc.

DexCom, Inc. permet aux individus de maîtriser leur diabète, grâce à des systèmes innovants de mesure du glucose en continu (MGC). Basée à San Diego, en Californie, et exerçant ses activités en Europe et dans certaines régions d’Asie/Océanie, Dexcom s'est imposée comme un leader de la technologie de soins du diabète. En étant à l’écoute des besoins des utilisateurs, des soignants et des prestataires, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète à travers le monde. Pour en savoir plus sur la MGC de Dexcom, rendez-vous sur www.dexcom.com.

*Guides d’utilisation du Dexcom G6, Dexcom G7, et Dexcom ONE. Pour obtenir les instructions d’utilisation de ces produits, veuillez cliquer ici. Veuillez noter que l’étiquetage peut varier d’un pays à l’autre. † Si vos alertes et vos lectures de glycémie sur le Dexcom ONE, le Dexcom G6 ou le Dexcom G7 ne correspondent pas à vos symptômes ou à vos attentes, utilisez un glucomètre pour prendre des décisions sur le traitement de votre diabète. ‡Pour consulter la liste des appareils intelligents compatibles, rendez-vous sur dexcom.com/compatibility ††Nécessite l’utilisation de l’application distincte Follow. ‡‡Dexcom travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de pompes à insuline, pour intégrer le plus rapidement possible le Dexcom G7 dans les systèmes d'administration automatisés d'insuline actuels et futurs 1 Procédure 510(k) en cours. Non disponible à la vente aux États-Unis. © 2022 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom ONE, Dexcom G6, Dexcom G7 et Dexcom Clarity sont des marques déposées de DexCom, Inc. aux États-Unis, qui peuvent être déposées dans d’autres pays. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

