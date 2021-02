Dexcom : et Nick Jonas dévoilent le tout premier message publicitaire du Super Bowl, appelant à une amélioration des soins destinés aux diabétiques

DexCom, Inc. (NASDAQ : DXCM), le leader mondial du contrôle glycémique continu pour les diabétiques, a lancé aujourd’hui son tout premier message publicitaire Super Bowl, mettant en vedette l’artiste d’enregistrement, multiplatine, acteur et philanthrope, Nick Jonas, diagnostiqué diabétique de Type 1 à l’âge de 13 ans. Le message, qui apparaitra durant le Super Bowl LV le 7 février 2021, appelle à de meilleurs soins pour les diabétiques qui doivent toujours se piquer le doigt pour mesurer leurs taux de glycémie, ce qui est douloureux.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210202006006/fr/

Nick Jonas wearing the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) system. Photo courtesy of Dexcom. (Photo: Business Wire)

« Trop de diabétiques souffrent encore de piqures du doigt douloureuses et obsolètes, faute de savoir qu’il existe une meilleure méthode », a declaré Nick Jonas. « Je suis convaincu que les diabétiques méritent des soins de premier ordre, et c’est là vraiment l’esprit de mon premier message publicitaire au Super Bowl. Je tiens beaucoup à apporter ce message de prise de conscience sur la nécessité d’étendre l’accès CGM au plus grand nombre de diabétiques possible. »

Des dizaines de millions de diabétiques du monde entier se piquent toujours les doigts, ce qui traduit un manque de sensibilisation sur la nécessité d’améliorer l’accès à la technologie CGM révolutionnaire, une innovation qui a changé la donne pour la gestion du diabète.

Le système Dexcom G6 CGM utilise un petit capteur et un émetteur portables pour mesurer et envoyer sans fil et en temps réel, des valeurs de glycémie à un périphérique ou récepteur compatible,* rendant ainsi superflues les piqures douloureuses du doigt. † Dexcom CGM affiche également des flèches de tendance indiquant la vitesse et la direction des taux de glycémie, facilitant ainsi les décisions de traitement à l’instant même et permettant aux diabétiques d’éviter les événements d’hypo ou d’hyperglycémie potentiellement dangereux.‡

Le message, qui sera diffusé à la fin du premier quart, montre à quel point diverses technologies ont progressé au cours des 40 dernières années, en contraste avec le constat que les diabétiques se piquent toujours le doigt pour mesurer leur taux de glycémie, une méthode inventée dans les années 1970.

« Nous sommes ravis à l’idée de nous associer à Nick pour dévoiler une technologie qui, nous le savons, peut améliorer considérablement la vie des diabétiques », a ajouté Chad Patterson, vice-président principal du Marketing mondial, chez Dexcom. « Les diabétiques méritent les meilleurs soins possibles, c’est pourquoi, conjointement avec les groupes de défense des intérêts, les professionnels de santé et les tiers payants, nous nous efforçons d’attirer l’attention sur le CGM et d’améliorer sa disponibilité. »

Alors que la COVID-19 persiste, les fêtes du Super Bowl seront très différentes cette année. Pour les diabétiques, un groupe à risque accru de complications liées à la COVID-19, il est particulièrement important de maintenir la distanciation sociale et d’éviter les grands regroupements. Afin d’aider les gens à se sentir moins isolés le dimanche du Super Bowl, Dexcom donne aux supporters l’occasion de « regarder le match » avec Nick Jonas, via une expérience interactive de réalité augmentée.

Rendez-vous sur DexcomGameDay.com pour voir le message publicitaire et découvrir comment regarder le Super Bowl avec Nick Jonas.

Parallèlement à cet événement où le Super Bowl offre une scène gigantesque pour introduire ce thème particulièrement important, Dexcom et Nick Jonas feront équipe avec des organisations à but non lucratif, axées sur le diabète, dans les prochaines semaines, afin de poursuivre les discussions sur une meilleure sensibilisation, la formation et l’accès aux technologies de gestion du diabète. Parmi les organisations impliquées dans cette initiative figurent Beyond Type 1, l’organisation à but non lucratif co-fondée par Nick Jonas, Children with Diabetes, College Diabetes Network, JDRF International, et Taking Control of Your Diabetes.

Pour en savoir plus sur Dexcom CGM, rendez-vous sur Dexcom.com

À propos de DexCom, Inc.

DexCom, Inc. permet aux gens de maîtriser leur diabète grâce à des produits de contrôle glycémique continu (Continuous Glucose Monitoring, CGM). Basé à San Diego, en Californie, Dexcom est devenu le chef de file des technologies de soins du diabète. En étant à l’écoute des besoins des patients, des soignants et des cliniciens, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dexcom.com.

* Pour obtenir une liste des dispositifs compatibles, rendez-vous sur www.dexcom.com/compatibility.

† Si vos alertes et vos lectures de glycémie sur le Dexcom G6 ne correspondent pas à vos symptômes ou à vos attentes, utilisez un glucomètre pour prendre des décisions sur le traitement de votre diabète.

‡ L’avis précoce en urgence d’un taux faible peut vous avertir à l’avance d’une hypoglycémie sévère et vous donnera le temps de prendre les mesures appropriées avant qu’elle ne survienne.

