DexCom perd des parts de marché et réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année, faisant chuter les actions de 36% dans les échanges après la clôture.

Au deuxième trimestre 2024, le chiffre d'affaires mondial a augmenté de 15% pour atteindre 1,004 milliard de dollars sur une base déclarée, contre 871,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2023 et 1,037 milliard attendu par le consensus des analystes. Le chiffre d'affaires aux États-Unis a augmenté de 19% et le chiffre d'affaires international a augmenté de 7% sur une base déclarée et de 10% sur une base organique , le tout sur une base annuelle.

La croissance du volume, associée à un fort accroissement de nouveaux clients, continue d'être le principal moteur de la croissance du chiffre d'affaires, à mesure que la notoriété du CGM en temps réel augmente. Attention toutefois à la montée en puissance des concurrents et de la concurrence indirecte des solutions anti-diabètes de Novo Nordisk et Eli Lilly.

Pendant la conférence téléphonique post-résultat, un analyste de JP Morgan a posé une première question sur la concurrence et les traitements GPL-1 : "Peut-être pourriez-vous nous donner plus de détails sur les points suivants : les patients sous traitement basal l'utilisent-ils moins ? Voyez-vous des craintes concernant le GLP-1 se manifester et les patients atteints de diabète de type 2 ne commencent pas autant à suivre un traitement ? Voyez-vous Abbott et Medtronic prendre beaucoup plus de parts ? J'ai l'impression que nous avons besoin de plus d'explications sur la réduction des prévisions pour les troisième et quatrième trimestres."

La réponse du management a été décevante et à côté de la plaque. Ils ont expliqué avoir perdu des parts de marché dans le canal DME mais rien sur les craintes concernant le traitement du GPL-1 et des équipementiers comme Medtronic et Abbott. Pourquoi le management n'a pas répondu à cette première question essentielle ? Les analystes, tout comme le marché, ont horreur de ce genre de réponse qui évite le problème. Nous restons donc un peu dans le flou même si nous nous doutons que le traitement GPL-1 réduira la clientèle à moyen terme et que des concurrents bien armés comme Medtronic et Abbott font du mal à Dexcom.

Pour continuer sur la publication, le résultat d'exploitation GAAP pour le deuxième trimestre 2024 s'est élevé à 158 millions de dollars, contre un bénéfice d'exploitation GAAP de 128,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023. Les analystes tablaient sur un résultat d'exploitation de 189 millions de dollars.

Le résultat net GAAP s'est élevé à 143,5 millions de dollars, soit 0,35$ par action diluée, pour le deuxième trimestre 2024, contre un bénéfice net GAAP de 115,9 millions de dollars, soit 0,28$ par action diluée, pour le deuxième trimestre 2023. Les analystes tablaient sur un résultat net de 158 millions de dollars, soit 0,38$ par action diluée.

"Bien que Dexcom ait fait progresser plusieurs initiatives stratégiques clés au cours du deuxième trimestre, notre exécution n'a pas été à la hauteur de nos normes élevées", a déclaré Kevin Sayer, président-directeur général de Dexcom.

Dexcom met à jour ses prévisions pour l'exercice 2024 en matière de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire. La société prévoit désormais un chiffre d’affaires d’environ 4 à 4,05 milliards de dollars (croissance organique de 11 à 13 %), contre une précédente estimation entre 4,2 et 4,35 milliards. La marge bénéficiaire brute non conforme aux PCGR est estimée à 63% contre une fourchette de 63 à 64% précédemment. Les prévisions de marge d'EBITDA ajustée n'ont cependant pas bougé à 29%.

En outre, pour tenir compte de certains éléments uniques ayant un impact sur la saisonnalité de 2024, la société établit des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2024 d'environ 975 millions à 1,00 milliard de dollars (croissance organique de 1 à 3 %) contre un consensus des analystes à 1151 millions de dollars, là aussi une déception.

Cette publication très décevante sur le fond comme sur la forme sera lourdement sanctionnée. Les résultats sont en-dessous des attentes, les prévisions sont ajustées à la baisse, la société perd des parts de marché et le management reste flou sur les difficultés que traverse Dexcom. La sentence a été immédiate pour le groupe qui a habitué à des résultats souvent au-dessus des attentes avec une croissance annualisée proche ou supérieure à 30%. Les ajustements de DCF suite à cette surprise pour les analystes qui suivent le dossier vont grandement pénaliser la valeur. Les titres étaient en baisse de 36% après la clôture américaine du 25/07/2024.