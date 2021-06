Dexcom : examine l'avenir de la surveillance du glucose en continu

Les résultats de deux nouvelles études montrent que l’élan se poursuit pour la SGC de Dexcom, avec des données publiées par le JAMA sur les populations supplémentaires susceptibles de bénéficier de la technologie

DexCom, Inc. (Nasdaq : DXCM), le leader mondial de la surveillance du glucose en continu et en temps réel chez les personnes atteintes de diabète, a annoncé aujourd’hui la publication et la présentation de deux nouvelles études à l’occasion de la 14e Conférence internationale sur les technologies avancées et les traitements contre le diabète (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, ATTD).

Axées sur les résultats cliniques de l’utilisation de la SGC dans des populations plus larges et plus diversifiées et sur les nouvelles données du dispositif G7 de SGC de nouvelle génération de Dexcom, ces deux études marquent un moment pivot dans l’innovation en matière de soins du diabète à l’occasion de l’une des plus importantes conférences de ce secteur dans le monde.

Étude MOBILE

L’étude MOBILE, dont les résultats ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association, est la première étude en son genre à découvrir que les personnes atteintes de diabète de type 2 qui utilisent de l’insuline basale peuvent bénéficier de la SGC. Avec la publication des données de l’étude MOBILE, Dexcom a maintenant démontré les résultats significatifs de sa technologie de SGC dans le cadre d’essais contrôlés et randomisés sur l’ensemble du spectre d’utilisation de l’insuline chez les personnes atteintes de diabète.

Principaux avantages cliniques de l’utilisation de la technologie de SGC de Dexcom dans cette population :

Augmentation de l’autonomie

Réduction significative de l’A1c

Davantage de patients atteignant les objectifs d’HbA1c

Diminution très forte de l’hyperglycémie

L’essai clinique randomisé mené par l’International Diabetes Center du HealthPartners Institute et coordonné par le Jaeb Center for Health Research à Tampa, en Floride, confirme la conviction de Dexcom dans le pouvoir de la SGC pour toutes les personnes atteintes de diabète, quel que soit leur type.

« Les avantages cliniques de la SGC de Dexcom CGM ont été observés dans toutes les catégories démographiques de patients, quels que soient leur âge, leur éducation, leur niveau d’alphabétisation ou leur statut socioéconomique », a déclaré David Price, MD, vice-président des affaires médicales chez Dexcom. « La conception de l’étude MOBILE démontre également notre capacité à répondre aux besoins des diverses communautés que nous servons. »

Résultats de l’étude MOBILE

Le groupe de patients utilisant la SGC de Dexcom a passé en moyenne 3,8 heures de plus chaque jour dans la plage optimale de glycémie (70-180 mg/dl), 3,6 heures de moins chaque jour dans la plage de glycémie très élevée (> 250 mg/dl), et une réduction de l’hypoglycémie mesurée par SGC dans le groupe SGC a été notée par rapport au groupe de surveillance de la glycémie par piqûre au doigt

63 % des patients utilisant la SGC pour orienter les ajustements thérapeutiques ont présenté une HbA1c inférieure à 8 %, contre seulement 39 % des patients utilisant la lecture de la glycémie par piqûre au doigt

Le groupe utilisant la SGC pour guider le traitement et les ajustements du mode de vie a également présenté des taux d’HbA1c significativement inférieurs (9,1 à 8,0 %) que le groupe de patients utilisant la surveillance traditionnelle de la glycémie par piqûre au doigt (9,0 à 8,4 %) ; il s’agissait d’une différence ajustée du changement moyen de l’HbA1c de -0,4 %, IC à 95 % -0,8 % à -0,1 %, P=0,02

L’observance et la satisfaction ont également été élevées au sein du groupe SGC

Conception de l’étude MOBILE

Étude de huit mois portant sur 175 adultes d’origines ethniques et socioéconomiques diverses (dont plus de 50 % de personnes de couleur) réparties sur 15 sites cliniques

Personnes atteintes de diabète de type 2 âgé de 30 ans ou plus qui recevaient des soins du diabète de la part d’un fournisseur de soins primaires et qui tentaient de gérer leur diabète en utilisant de l’insuline basale, mais n’utilisaient pas d’insuline à action plus rapide aux repas

Les deux tiers des participants à l’essai ont été affectés dans le groupe SGC de Dexcom et encouragés à utiliser les applications logicielles CLARITY, Share et Follow de Dexcom ; le tiers restant des patients de l’essai ont été affectés dans le groupe utilisant un lecteur de la glycémie traditionnel

Données du Dexcom G7

Dexcom a également présenté de nouvelles données sur son dispositif interopérable Dexcom G7 de SGC de prochaine génération. Ces données provenaient d’essais cliniques appuyant les efforts de la société vers une soumission de marquage CE et des travaux pré-essai clinique pivot aux États-Unis. Les données, qui sont celles de la dernière technologie G7, démontrent la constance des performances du capteur sur tout le spectre des lectures de glucose et pendant toute la durée de port.

Résultats du G7 (environ 360 sessions de capteurs)

Une différence relative moyenne absolue (mean absolute relative difference, MARD) globale de 8,7 %

93,8 pour cent %20/20

99 % des lectures des capteurs étaient cliniquement précises et sûres pour les décisions de traitement

Caractéristiques et avantages attendus du Dexcom G7

Dispositif portable 60 % plus petit que le G6

Applicateur et transmetteur de capteur tout-en-un de plus petite taille

Temps de chauffe de 30 minutes

Interopérabilité avec les dispositifs d’administration d’insuline

Maintien de l’expérience client de classe mondiale

Précision continue de premier ordre

« Les données cliniques initiales n’ont fait que renforcer notre conviction que le Dexcom G7 va améliorer la norme de haute précision déjà établie par notre système G6 de SGC », a déclaré Jake Leach, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez Dexcom. « Le G7 représente une SGC entièrement repensée ; nos utilisateurs bénéficieront d’une suite complète de nouvelles fonctionnalités qui, nous en sommes convaincus, amélioreront la qualité de l’expérience client qui est devenue synonyme de Dexcom. »

En plus de l’étude MOBILE et des données obtenues avec le G7, de nombreuses autres présentations et affiches issues d’ATTD ont permis de renforcer les avantages de la SGC de Dexcom pour une gestion intensive de l’insuline, et d’accroître son utilisation en milieu hospitalier et pendant la grossesse.

À propos de DexCom, Inc.

DexCom, Inc., dont le siège se trouve à San Diego, en Californie, se consacre à aider les gens à mieux gérer leur diabète en développant et en commercialisant des produits et des outils de surveillance du glucose en continu (SGC) pour les patients adultes et pédiatriques. Puisque performance exceptionnelle, confort du patient et flexibilité du mode de vie sont ancrés au cœur de sa technologie, DexCom est immanquablement classée au premier rang par les utilisateurs en termes de satisfaction et de fidélité de la clientèle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dexcom.com.

