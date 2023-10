L’étude COMISAIR, désormais l’étude SGC prospective en situation réelle la plus longue jamais menée, démontre une réduction significative et continue de l’HbA1c chez les patients pratiquant la SGC en temps réel depuis plus de sept ans.1 De nouvelles données montrent que le système Dexcom ONE SGC augmente de manière cliniquement significative la plage cible recommandée, réduit l’HbA1c et améliore le contrôle du glucose chez les utilisateurs atteints de diabète de type 2.2 Sur la base d’une étude récente portant sur 96 femmes enceintes présentée à l’EASD 2023, Dexcom G7 et Dexcom G6 sont maintenant les seuls systèmes SGC disponibles sur le marché, ayant fait l’objet d’études cliniques démontrant la précision de la SGC en temps réel pour une utilisation pendant la grossesse chez les femmes atteintes de diabète de type 1, de type 2 et gestationnel. ‡,3,4 Tandis que de nouvelles données cliniques continuent d’affirmer que la SGC temps réel selon Dexcom est essentielle à la gestion optimale du diabète, Dexcom lance de nouveaux systèmes automatisés d’administration d’insuline et induit une expansion rapide de l’accès à la SGC dans le monde entier.

DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), le leader mondial du suivi de la glycémie en continu et en temps réel pour les personnes diabétiques, a annoncé ce jour de nouveaux résultats d’études cliniques qui démontrent une nouvelle fois les avantages de l’utilisation de la SGC ; en outre Dexcom a donné plus de détails sur son portefeuille croissant d’offres automatisées d’administration d’insuline à l’occasion de la 59e réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète tenue du 2 au 6 octobre 2023 à Hambourg (Allemagne).

Dexcom est le leader de la SGC en temps réel et le meilleur choix pour l’administration automatisée d’insuline

De nouveaux résultats de l’étude COMISAIR, d’une durée de sept ans, l’étude prospective SGC la plus longue jamais menée en situation réelle, montrent que l’utilisation de la SGC en temps réel par les personnes atteintes de diabète de type 1 réduit significativement et continûment l’HbA1c. Indépendamment de la méthode d’administration de l’insuline utilisée – injections quotidiennes multiples ou thérapie par pompe à insuline en temps réel – la SGC réduit l’HbA1c de manière plus importante et statistiquement significative par comparaison avec l’autosurveillance de la glycémie sur sept ans.* L’étude COMISAIR montre également une substantielle réduction supplémentaire de l’HbA1c lorsque la SGC en temps réel est connectée à un système automatisé d’administration de l’insuline, en particulier Tandem Control IQ.† De plus, l’étude a montré une adhésion élevée à la SGC sur sept ans, quelle que soit la méthode d’administration de l’insuline : 88,8% pour les personnes utilisant la SGC et plusieurs injections quotidiennes, et 91,9% pour celles utilisant la SGC et l’AAI (Administration Automatisée d’Insuline).‡

Grâce aux dernières données de l’étude COMISAIR, qui confirment l’efficacité de l’AAI s’agissant d’améliorer la gestion du diabète, Dexcom continue de renforcer sa position en tant que système de SGC le plus connecté au monde et annonce le lancement du système Dexcom G7 SGC avec la pompe à insuline X2 Tandem t:slim avant la fin de l’année aux États-Unis et sur plusieurs marchés en Europe et en Asie-Pacifique. Cette nouvelle fait suite au lancement récent du système Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System connecté à Dexcom G6 au Royaume-Uni et en Allemagne.

« Dexcom, le leader incontesté de la connectivité, a soutenu en toute sécurité les systèmes AAI pendant plus d’un million d’années cumulées d’utilisation par les patients, a déclaré Jake Leach, vice-président exécutif et CEO, Dexcom. Nous avons donné la priorité à la connectivité pendant plus de dix ans, ce qui signifie que nos systèmes SGC sont optimisés pour se connecter sans friction à l’administration de l’insuline et à des partenaires de santé numériques de toutes sortes, ce qui laisse les utilisateurs libres de leur choix et fait de Dexcom la meilleure option en matière d’AAI. »

La marque de SGC que méritent les personnes diabétiques de type 2

Outre les résultats positifs de l’étude COMISAIR, une nouvelle étude sur site unique dont la Dr Jackie Elliot est l’enquêtrice principale, montre que l’utilisation du système Dexcom ONE SGC par des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 sous insuline intensive ou basale conduit à une réduction significative de l’HbA1c.2 L’étude prospective Dexcom ONE montre que l’utilisation de Dexcom ONE chez les sujets de type 2 a réduit l’HbA1. L’étude prospective Dexcom ONE montre que l’utilisation de Dexcom ONE chez les sujets de type 2 a réduit l’HbA1c de 10,1% à 8,5% sur trois mois, et a encore réduit l’HbA1c à 8,3% après six mois.

En finançant et en soutenant de nouvelles études d’exploration de l’efficacité de la SGC en temps réel chez les diabétiques de type 2, Dexcom travaille à l’amélioration de l’accès à celle-ci et à l’extension de son remboursement à un plus grand nombre de personnes dans le monde, en leur donnant les outils dont elles ont besoin pour améliorer leur santé métabolique, mener une vie plus saine et arrêter la progression de la maladie.

« Faciliter l’accès des personnes atteintes de diabète à la technologie SGC en temps réel est au cœur de la mission de Dexcom, a déclaré Alex Moussa, vice-président principal et directeur général EMEA et Asie-Pacifique chez Dexcom. Avec Dexcom G7, Dexcom G6 et Dexcom ONE, nous disposons du portefeuille de systèmes SGC le plus complet pour les personnes atteintes de tout type de diabète et nous continuons de travailler pour élargir l’accès à notre technologie qui change la vie. Nous avons récemment célébré des lancements de produits et des modifications des critères de remboursement qui rendent la SGC plus accessible en Argentine, en Australie, en Belgique, en Bulgarie, en France et au Japon. Nous savons quels résultats extraordinaires la SGC en temps réel peut produire. C’est la technologie que méritent toutes les personnes qui vivent avec le diabète. »

Utilisation des systèmes SGC pendant la grossesse

Une nouvelle étude, dont la Dr Carol Levy est la chercheuse principale, présente à l’EASD, montre que le système Dexcom G7 est globalement précis pendant la grossesse et tous les jours de port de capteur et pour toutes les valeurs de glucose chez les femmes enceintes atteintes d’un diabète de type 1, de type 2 et de diabète gestationnel. ||,3 Dexcom G7 et Dexcom G6 sont désormais les seuls systèmes SGC disponibles sur le marché ayant fait l’objet d’études cliniques démontrant que la SGC en temps réel est précise lorsqu’elle est utilisée par des personnes atteintes de diabète de type 1, de type 2 et de diabète gestationnel pendant la grossesse.3,4 Outre l’étude sur la précision du système Dexcom G7 pendant la grossesse, la Dr Levy a également examiné le protocole et les objectifs de l’étude AiDAPT menée par la Dr Helen Murphy, qui représente le plus grand essai contrôlé randomisé d’un système AAI par rapport à l’administration d’insuline standard chez les femmes enceintes atteintes de diabète de type 1. Les premiers résultats de cet examen montrent que chez les femmes utilisant l’AAI la plage cible de glycémie dure beaucoup plus longtemps que chez celles qui n’utilisent pas l’AAI.5

Sessions de formation Dexcom à l’EASD 2023 (en anglais)

Leading the Way Through the Diabetes Journey for HCPs and Patients

Lundi 2 octobre 2023, 13:30-15:00 CEST, Mumbai Hall

Orateur : Dr Bernhard Kulzer

Dexcom G7 : La perspective allemande

Dexcom G7 : La perspective allemande Orateur : Dr Jan Soupal

Résultats cliniques de la SGC en temps réel de Dexcom : données COMISAIR sur 7 ans

Résultats cliniques de la SGC en temps réel de Dexcom : données COMISAIR sur 7 ans Orateur : Dr Carol Levy

Dexcom SGC pendant la grossesse : résultats et précision – l’étude AiDAPT et la précision du G7

Dexcom SGC pendant la grossesse : résultats et précision – l’étude AiDAPT et la précision du G7 Orateur : Dr Jackie Elliott

Dexcom ONE : Résultats en situation réelle et nouvelles technologies innovantes

Leading the Way with Accuracy and Connectivity

Mardi 3 octobre 2023, 14:45-15:15 CEST, Spotlight Theatre

Orateur : Dr Partha Kar

Mise à jour de la nouvelle évaluation de la technologie NICE pour les systèmes AAI

Prochain lancement de Dexcom G7 et Tandem Control IQ

Mise à jour de la nouvelle évaluation de la technologie NICE pour les systèmes AAI Prochain lancement de Dexcom G7 et Tandem Control IQ Orateur : Dr Jan Soupal

Nouvelles données sur les résultats de l’étude COMISAIR sur 7 ans

La SGC en temps réel : la technologie qui assure sécurité, commodité et précision de la gestion du diabète

Leading the Way with the Most Device Features Designed to Support Diabetes-Related Safety and Efficacy

Vendredi 6 octobre 2023, 10:00-10:30 CEST, Spotlight Theatre

Orateur : Dr Tadej Battelino

Déclin cognitif et complications de la mémoire de travail liées à une diminution de la plage cible recommandée

Comment utiliser plus efficacement les systèmes SGC et AAI chez les différentes populations de patients pour améliorer les résultats

Déclin cognitif et complications de la mémoire de travail liées à une diminution de la plage cible recommandée Comment utiliser plus efficacement les systèmes SGC et AAI chez les différentes populations de patients pour améliorer les résultats Orateur : Dr Sufyan Hussain

Dexcom G7 intègre le plus grand nombre de dispositifs conçus pour soutenir la sécurité et l’efficacité liées au diabète

Dexcom G7 est simple à lancer, facile à utiliser et contribue à réduire le fardeau de la prise en charge du diabète

Dexcom G7 offre une précision exceptionnelle qui permet de prendre des décisions de traitement éclairées

Pour plus d’informations sur ces exposés et pour s’inscrire virtuellement à la conférence, visitez le site Web : https://easd.org.

À propos de DexCom, Inc.

DexCom Inc. permet aux personnes touchées par le diabète d’exercer un contrôle en temps réel sur leur santé grâce à des systèmes innovants de surveillance de la glycémie en continu (SGC). Basée à San Diego, en Californie, la Société est active en Europe et dans certaines régions d’Asie et d’Océanie. Au fil du temps, Dexcom est devenue un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l’écoute des besoins des utilisateurs, des aidants et des prestataires de soins de santé, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour de plus amples informations sur Dexcom, visiter le site Web : www.dexcom.com.

Catégorie : IR

*7,1% (MDI-rtSGC) c/ 7,7% (MDI-SMBG)†6,6% (AAI – Tandem Control IQ) c/ 7,7% (CSII+SMBG). ‡88,8±7% (MDI+SGC) et 91,9±4,1% (AAI+SGC). || La précision globale de Dexcom G7 pendant la grossesse, mesurée en % 20/20, était de 92,5% pour toutes les femmes diabétiques (T1, T2 et GD).

1 Soupal, J. Résultats cliniques de Dexcom rtSGC : Données de COMISAIR à 7 ans. Présentés à l’EASD 2023 le 2 octobre à Hambourg (Allemagne).2 Elliott, J. Dexcom ONE : Résultats en situation réelle et nouvelles technologies innovantes. Présenté à l’EASD 2023 le 2 octobre à Hambourg (Allemagne).3 Levy, C. Dexcom, la SGC pendant la grossesse : résultats et précision – étude AiDAPT et précision du G7. Présentés à l’EASD 2023 le 2 octobre, à Hambourg (Allemagne).4 Castorino K. et al. Performance du système de surveillance du glucose en continu G6 de Dexcom chez les femmes enceintes atteintes de diabète. Diabetes Technol Ther. 2020;22(12):943-947.5 Murphy, H. Étude AiDAPT. Présentée à l’ADA, 25 juin 2023, San Diego, CA, États-Unis

Dexcom, Dexcom Follow, Dexcom Clarity et Dexcom Share sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et peuvent être des marques déposées dans d’autres pays. ©2023 Dexcom, Inc. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231001854157/fr/