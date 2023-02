Dexcom présente la précision, la simplicité et la connectivité de son portefeuille CGM lors de la conférence ATTD alors que l'accès aux MGC s'étend à l'échelle mondiale

DexCom, Inc. (NASDAQ : DXCM), le leader mondial de la surveillance continue du glucose (CGM) en temps réel pour les personnes atteintes de diabète, présentera les capacités de son portefeuille CGM et dévoilera de nouvelles preuves cliniques et de monde réel qui continuent de démontrer l’efficacité de Dexcom CGM lors de la 16e Conférence internationale sur les technologies avancées et les traitements du diabète qui se tient du 22 au 25 février 2023 à Berlin.

« L’année dernière, chez ATTD, nous avons présenté notre portefeuille élargi de systèmes Dexcom CGM », déclare Jake Leach, vice-président exécutif et responsable de l’exploitation de Dexcom. « Presque un an plus tard, nous sommes ravis d’annoncer que Dexcom G7 est déjà disponible dans huit pays, que Dexcom ONE a joué un rôle important pour étendre la couverture CGM pour des millions de personnes supplémentaires atteintes de diabète et que Dexcom G6 continue en tête du secteur en termes de connectivité avec les systèmes automatisés d’administration d’insuline et les applications numériques de santé. »

Dexcom G7, le MGC le plus puissant et le plus simple, est maintenant disponible aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud avec des lancements supplémentaires prévus en 2023. Les avis des premiers utilisateurs de Dexcom G7 sont extrêmement positifs, avec des éloges réguliers pour ce dispositif portatif 60 % plus compact,* le délai de mise en fonctionnement le plus court du marché† et une application mobile plus engageante et intuitive. En outre, 97 % des utilisateurs initiaux interrogés ont trouvé Dexcom G7 facile à utiliser.2

Dexcom ONE continue d’aider à élargir l’accès aux MGC à l'échelle mondiale en fournissant une option simple et précise‡,3 pour répondre aux divers besoins des clients, des cliniciens et des payeurs du monde entier. Il s’agit d’un élément clé des initiatives mondiales de l’entreprise en matière d’accès, qui ont étendu la couverture remboursée à Dexcom CGM en dehors des États-Unis de plus de 3,5 millions de personnes au cours des 18 derniers mois. De l’Espagne à l’Estonie et au Royaume-Uni, de plus en plus de personnes atteintes de diabète ont accès à un MGC en temps réel alors que Dexcom ONE continue d'être lancé sur d’autres marchés.

Dexcom G6 est le système MGC le plus connecté au monde,4 avec des centaines de milliers d’utilisateurs maintenant connectés à des pompes à insuline, des stylos et des applications de santé numériques.§ L’écosystème de Dexcom permet un plus grand choix grâce à des partenariats avec de multiples systèmes automatisés d'administration d’insuline et une infrastructure API qui permet la connectivité à plusieurs partenaires de santé numérique, comme Garmin, Sugarmate, Glooko et Happy Bob. La plateforme de connectivité de l’entreprise contribue à rendre la gestion du diabète plus pratique que jamais auparavant pour les utilisateurs du Dexcom G6.

En outre, de nouvelles preuves cliniques et de monde réel continuent d’affirmer que l’utilisation de Dexcom CGM est essentielle à la gestion optimale du diabète, tout en aidant à élargir l’accès et l’utilisation des MGC dans de nouvelles populations. Certaines des preuves les plus récentes montrant l’efficacité de Dexcom CGM seront mises en évidence dans des affiches, des présentations et lors des symposiums Dexcom à l’ATTD.

Aperçu des symposiums Dexcom

Dexcom reste à l'avant-garde des technologies MGC sur l'ensemble du spectre du diabète

Jeudi 23 février 2023, 15h00 - 16h30 CET, dans la salle plénière A6

Modéré par Daniel Chernavvsky, MD

Ce programme d’éducation se concentrera sur Dexcom CGM et son utilisation avec des patients atteints de diabète de type 1 et de type 2. L’expérience en monde réel et les résultats corrélationnels de Dexcom G7 et de ses caractéristiques uniques seront présentés, ainsi qu’une introduction à la nouvelle étude 2GO-CGM, axée sur l’utilisation de Dexcom CGM chez les patients traités par insuline intensive et non intensive atteints de diabète de type 2. Enfin, l’algorithme Dexcom-TypeZero AID de nouvelle génération et les premiers résultats d’étude chez l'humain seront présentés.

Dexcom CGM : transformer le cours des soins pour le diabète de type 2

Vendredi 24 février 2023, 8h00 - 8h50 CET, dans le hall A3

Modéré par Noriko Kodani, MD, PhD

Ce programme passe en revue les lignes directrices de pratique clinique récemment mises à jour sur l’utilisation de rtCGM dans la gestion du diabète de type 2. Une présentation mettra en évidence de nouvelles données sur l’utilisation précoce de rtCGM dans le déroulement des soins pour le diabète de type 2. En outre, un examen sera réalisé sur la façon d’améliorer l’accès pour les personnes atteintes de diabète de type 2, sur les régimes d’insuline moins intensifs qui sont positionnées pour impacter l’utilisation et l’adoption de rtCGM dans la pratique clinique. Enfin, un tour d'horizon présentera les moyens de simplifier l’examen des données MGC, en particulier pour le diabète de type 2, ainsi que les mesures qui ont été prises pour intégrer les données Dexcom Clarity aux dossiers de santé électroniques en vue de flux de travail cliniques plus efficaces.

Une longueur d'avance : utilisation de Dexcom G6 et de systèmes automatisés d'administration d'insuline par des patients hospitalisés

Vendredi 24 février 2023, 16h40 - 18h00 CET, dans le hall A5

Modéré par Erin Cobry, MD

L'émergence des technologies de prise en charge du diabète à l’hôpital a le potentiel de révolutionner la gestion glycémique et de changer la norme de soins. Au cours de cette séance, les participants apprendront comment ces technologies élargissent le domaine des possibles pour différentes populations de patients et divers milieux hospitaliers. L'éminent panel discutera de la poursuite de l'utilisation de Dexcom rtCGM lors de l’admission à l’hôpital et d’une analyse de précision associée dans la population pédiatrique, la préservation de la capacité de l’unité de soins intensifs en utilisant Dexcom G6 dans une unité de soins intermédiaires pour les patients hospitalisés atteints d’acidocétose diabétique, la faisabilité d’un système automatisé d’administration d’insuline chez les patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2 dans une unité médico-chirurgicale, et l’utilisation peropératoire de l’administration d’insuline en boucle fermée.

Pour plus d’informations sur ces présentations et pour vous inscrire pour assister virtuellement à la conférence, rendez-vous sur https://attd.kenes.com/.

À propos de DexCom, Inc.

DexCom, Inc. permet aux personnes de prendre le contrôle en temps réel de leur santé grâce à des moniteurs de glucose continus (MGC) innovants. Basée à San Diego, en Californie, et avec des opérations dans toute l’Europe et dans certaines régions d’Asie/Océanie, Dexcom s’est imposée comme un leader de la technologie de soins du diabète. En écoutant les besoins des utilisateurs, des soignants et des fournisseurs, Dexcom s’efforce de simplifier et d’améliorer la gestion du diabète dans le monde entier. Pour plus d’informations sur Dexcom, visitez https://www.dexcom.com/en-us/about-dexcom.

*Comparé à une précédente génération de système Dexcom CGM.

†Dexcom G7 est opérationnel en 30 minutes, alors que d’autres marques de MGC nécessitent jusqu’à une heure ou plus.

‡Résultats obtenus avec l'étude Dexcom G6, qui utilise le même applicateur et capteur (et algorithme) que Dexcom ONE.

§Pour en savoir plus sur les intégrations et la compatibilité de pompes à insuline avec les systèmes Dexcom CGM, rendez-vous sur dexcom.com/integrate.

1 Guides d’utilisation des systèmes MGC Dexcom G7, Dexcom G6 et Dexcom ONE.

2 Dexcom, données au dossier, 2021.

3 Shah V et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428-433.

4 Dexcom, données au dossier, 2022.

