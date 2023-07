Le fabricant d'appareils médicaux Dexcom Inc. a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après que la forte demande pour ses systèmes de surveillance du glucose en continu (CGM) a dopé les résultats du deuxième trimestre, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 3 % dans les échanges d'après-marché. La société prévoit désormais un chiffre d'affaires de 3,5 à 3,55 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,4 à 3,52 milliards de dollars. Les analystes estiment les ventes annuelles à 3,5 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Les ventes trimestrielles ont augmenté de 25 % pour atteindre 871,3 millions de dollars, dépassant les estimations de 841,6 millions de dollars. Abbott, un concurrent plus important, a également enregistré de fortes ventes pour son système CGM, FreeStyle Libre. Les systèmes CGM suivent la glycémie tout au long de la journée et peuvent transmettre des relevés de glycémie à une fréquence pouvant aller jusqu'à cinq minutes.

L'extension récente de la couverture de l'assurance maladie Medicare pour les systèmes CGM ouvre la porte à une très large population de patients, a déclaré Jeff Johnson, analyste chez Robert W. Baird, avant la publication des résultats.

"Dans l'ensemble, c'est un trimestre solide, d'autant plus que nous en sommes aux premiers stades de la couverture CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) qui commence à avoir un impact sur la croissance américaine, ce qui semble indiquer que nous pourrions même voir une croissance plus rapide de DXCM (Dexcom) à un moment donné, à mesure que les contributions basales augmentent au cours des prochains trimestres", a déclaré M. Johnson ce jeudi.

Hors éléments, la société a réalisé un bénéfice trimestriel de 34 cents par action, contre des estimations de 23 cents.