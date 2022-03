L'Ontario annonce la couverture publique du système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu dans le cadre du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels

Il a été démontré que l’utilisation de la SGC Dexcom améliore le contrôle de la glycémie1,2 et qu’elle réduit le risque de complications coûteuses et durables liées au diabète, comparativement à la surveillance de la glycémie par prélèvement d’un échantillon de sang capillaire3.

Dexcom, Inc. (NASDAQ: DXCM), le chef de file mondial dans le domaine de la surveillance du glucose en continu (SGC) en temps réel, a le plaisir d’annoncer que, à compter du 14 mars 2022, le gouvernement de l’Ontario couvrira le système de SGC Dexcom G6 dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) de l’Ontario pour les citoyens de la province qui sont atteints de diabète de type 1, qui sont âgés de 2 ans ou plus et qui répondent aux critères d’admissibilité au PAAF.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220307005199/fr/

Le système de SGC Dexcom G6 sera couvert par le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels de l’Ontario pour les personnes atteintes de diabète de type 1, qui sont âgées de deux ans ou plus et qui répondent aux critères d’admissibilité au programme. L’insertion au dos du bras n’est destinée qu’aux personnes âgées de 18 ans et plus. (Photo: Business Wire)

« Nous sommes heureux de faire équipe avec le gouvernement de l’Ontario pour offrir le système de SGC Dexcom G6 à un plus grand nombre de personnes atteintes de diabète en Ontario. Le Dexcom G6 est doté d’une technologie qui change tout dans la vie des personnes atteintes de diabète et qui représente une importante amélioration pour le système de santé de l’Ontario. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales partout au Canada pour veiller à ce que toutes les personnes atteintes de diabète aient accès aux soins qu’elle mérite », a déclaré Laura Endres, première vice-présidente et directrice générale de Dexcom Canada.

L’Ontario se joint à six autres provinces ou territoires − dont l’Alberta récemment − qui offrent une couverture publique des systèmes de SGC dans le cadre des régimes d’assurance-maladie provinciaux ou territoriaux. Le programme des Services de santé non assurés (SSNA) a également annoncé récemment la couverture pour les enfants membres des collectivités inuites et des Premières Nations. Grâce à l’élargissement de la couverture publique de la SGC, davantage de personnes auront accès à cette technologie qui est devenue la nouvelle norme de soins, puisqu’elle les aide à contrôler plus efficacement une maladie chronique qui dure toute la vie plus efficacement les.

CITATIONS

« La SGC en temps réel est un outil de contrôle du diabète qui est essentiel pour les personnes qui en sont atteintes. La protection contre les épisodes de taux de glucose trop haut ou trop bas leur permet de passer plus de temps dans leur plage glycémique cible, de mener une vie plus active et plus complète et de prévenir les complications à long terme liées au diabète. Pendant la pandémie, j’ai effectué presque toutes mes consultations avec mes patients en mode virtuel. Le système de SGC Dexcom G6 permet aux patients de partager les données sur les tendances de leur taux de glucose, ce qui me permet de suivre mes patients même lorsque je ne peux pas les voir en personne et de fournir des soins qui tiennent comptent de leurs besoins. L’accès à cette technologie sera d’une importance cruciale dans la foulée de la COVID-19, alors que le système de soins de santé tente de se rétablir. » — Dre Ilana Halperin, Endocrinologue, Centre des sciences de la santé Sunnybrook

« Cet important pas en avant nous réjouit. L’accès rapide à la SGC en temps réel à un prix abordable est une priorité pour FRDJ, puisque toutes les personnes sous insulinothérapie intensive doivent pouvoir bénéficier de soins de qualité qui peuvent les aider à réduire leur taux d’HbA1c, à prolonger le temps passé dans leur plage glycémique cible, à réduire la durée et la fréquence des épisodes d’hypoglycémie et à améliorer leur qualité de vie. — Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada.

Le système de SGC Dexcom G6 est doté d’un petit capteur portable, qui mesure le taux de glucose en continu juste sous la peau, et d’un émetteur, qui transmet continuellement cette information par communication sans fil à un dispositif d’affichage, à un appareil intelligent compatible* ou à un récepteur sur lequel le taux de glucose des utilisateurs s’affiche en temps réel, sans avoir à effectuer une calibration† ou un scan. Le système de SGC Dexcom G6 offre aux utilisateurs des alertes en temps réel, notamment une alerte prédictive Urgence Bas imminent. De plus, il avertit les utilisateurs avant qu’un épisode d’hypoglycémie se produise, ce qui permet de prendre les mesures appropriées pour l’éviter. Lorsqu’ils utilisent l’application Dexcom Follow‡, les parents et les aidants peuvent également accéder à distance aux résultats de glucose de leur enfant et recevoir des alertes lorsqu’ils ne sont pas dans leur plage glycémique cible.

Le comité d’examen des Lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada a récemment mis à jour ses recommandations pour la surveillance de la glycémie, indiquant que la SGC en temps réel (SGCtr), comme le système Dexcom G6, devrait être utilisée par les personnes atteintes de diabète de type 1 traitées par insulinothérapie basale en bolus ou qui utilisent une pompe à insuline afin de réduire leur taux d’HbA1c, de prolonger leur temps dans leur plage glycémique cible et de réduire la durée et l’incidence des épisodes d’hypoglycémie, chez les adultes, et d’améliorer ainsi leur qualité de vie4. Les lignes directrices indiquent également que les adultes atteints de diabète de type 2 traités par insulinothérapie basale en bolus peuvent utiliser la SGCtr pour réduire leur taux d’HbA1c et la durée des épisodes d’hypoglycémie5.

Pour en savoir plus sur les conditions d’admissibilité à la couverture offerte par le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF), veuillez consulter le site https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels ou en parler à votre médecin ou à votre équipe de soins en diabète afin de déterminer si le système de SGC Dexcom G6 est l’option la plus appropriée pour votre prise en charge du diabète.

À propos de Dexcom , Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est présente au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l’écoute des besoins des utilisateurs, des soignants, et des prestataires de soins, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom, consultez le site www.dexcom.com.

† Si les alertes et les résultats de glucose du G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, il faut utiliser un lecteur de glycémie pour toute décision thérapeutique liée au diabète.

* Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.

‡ La fonction de suivi exige l’application Dexcom Follow et une connexion Internet. Les abonnés doivent toujours confirmer les résultats à l’aide du récepteur ou de l’application Dexcom G6 avant de prendre toute décision thérapeutique liée au diabète.

1 Beck RW, Riddlesworth T, Ruedy K, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: The DIAMOND randomized clinical trial. JAMA 2017;317(4):371-8.

2 Welsh JB, Gao P, Derdzinski M, et al. Accuracy, Utilization, and Effectiveness Comparisons of Different Continuous Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.

3 Roze S, Isitt J, Smith-Palmer J, Lynch P. Evaluation of the Long-Term Cost-Effectiveness of the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitor Versus Self-monitoring of Blood Glucose in People with Type 1 Diabetes in Canada. CEOR. 2021;Volume 13:717-725.

4 Cheng AYY, Feig DS, Ho J, et al. Blood glucose monitoring in adults and children with diabetes: update 2021. Canadian Journal of Diabetes. 2021;45(7):580-587.

5 Cheng AYY, Feig DS, Ho J, et al. Blood glucose monitoring in adults and children with diabetes: update 2021. Canadian Journal of Diabetes. 2021;45(7):580-587.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220307005199/fr/