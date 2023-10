Le Dexcom G7 est disponible pour les personnes âgées de 2 ans et plus, sans égard au type de diabète, ce qui accorde aux Canadiennes et aux Canadiens un meilleur accès à une solution simple, d’une exactitude inégalée1 et efficace pour contrôler le diabète.

Dexcom, Inc. (NASDAQ : DXCM), un chef de file à l’échelle internationale dans le domaine de la surveillance continue du glucose en temps réel (SCGtr) pour les personnes atteintes de diabète, a annoncé aujourd’hui que la nouvelle génération du système de surveillance continue du glucose (SCG), le Dexcom G7, sera offerte aux Canadiennes et aux Canadiens âgés de 2 ans ou plus qui sont atteints de n’importe quel type de diabète, notamment le diabète gestationnel, à compter du 10 octobre 2023. Avec ce lancement, le système de SCG d’une exactitude inégalée sur le marché*,1 est maintenant à la portée des Canadiennes et des Canadiens, offrant ainsi aux utilisateurs une nouvelle façon de contrôler plus efficacement le diabète.

Le Dexcom G7 offre aux Canadiennes et aux Canadiens une façon plus efficace de contrôler le diabète, en leur permettant de consulter des informations pertinentes sur leur santé d’un simple coup d’œil afin de prendre des décisions éclairées. Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility. (Photo: Business Wire)

« La SCG est devenue la norme de soins pour le contrôle du diabète, et ce, pour de bonnes raisons », a déclaré André Côté, vice-président et directeur général de Dexcom Canada. « Nous sommes convaincus que les Canadiennes et les Canadiens qui ont désormais accès à la SCG Dexcom G7 profiteront immédiatement de son degré d’exactitude inégalé et de l’expérience d’utilisation qui en facilite l’adoption, tout en se sentant rassurés par la fiabilité de la technologie que Dexcom a mise au point. Notre priorité absolue sera toujours de donner aux personnes vivant avec le diabète des moyens simples et efficaces de prendre des décisions plus éclairées concernant l’alimentation, l’activité physique et le traitement, et le Dexcom G7 nous permet d’y parvenir avec plus de poids que jamais. »

Puisque le diabète continue d’être l’une des maladies chroniques les plus répandues au Canada2, l’accès à une technologie plus efficace et plus facile à utiliser est de plus en plus important. Le Dexcom G7 est conçu pour éliminer l’incertitude dans la prise en charge du diabète. Il permet aux utilisateurs de voir d’un seul coup d’œil leur taux de glucose et la direction dans laquelle il évolue, ce qui leur permet de prendre au pied levé des décisions plus judicieuses afin de mieux contrôler le diabète. Chez les personnes atteintes d’une maladie qui évolue constamment et qui peut être imprévisible, comme le diabète, la SCG est un outil précieux qui permet à ses utilisateurs et aux membres de leurs familles de veiller sur leur santé en toute confiance.

Conçu pour offrir confort et simplicité, le système de SCG Dexcom G7, d’une exactitude inégalée sur le marché*,1, a cliniquement démontré qu’il permet de réduire le taux d’HbA1c et qu’il réduit la fréquence des épisodes d’hypoglycémie3-8.

Principales caractéristiques du système de SCG Dexcom G7 :

Facile à porter : le plus petit capteur Dexcom à ce jour, peut être porté confortablement, tout en étant discret.

Facile à insérer : simple et indolore †,9 , le capteur tout-en-un s’insère avec la simple pression d’un applicateur et ne nécessite aucun assemblage.

, le capteur tout-en-un s’insère avec la simple pression d’un applicateur et ne nécessite aucun assemblage. Facile à démarrer : 96 % des utilisateurs ont déclaré que le Dexcom G7 est facile à utiliser 9 .

. Démarrage rapide du capteur (seulement 30 minutes)

Les résultats de glucose en temps réel sont transmis automatiquement à un dispositif d’affichage compatible ‡ .

. Aucun prélèvement capillaire de routine § , aucun scan ni aucune calibration ne sont nécessaires.

, aucun scan ni aucune calibration ne sont nécessaires. Facilité de personnalisation des alertes pour répondre au mode de vie et aux besoins de chaque utilisateur.

Alerte prédictive qui peut prévenir l’utilisateur jusqu’à 20 minutes avant qu’un épisode d’hypoglycémie grave (< 3,1 mmol/L) se produise, ce qui lui permet de prendre des mesures pour l’éviter.

Surveillance à distance qui permet à l’utilisateur de partager ses données de glucose avec jusqu’à 10 abonnés ‖ .

. Délai de grâce de 12 heures qui permet à l’utilisateur de remplacer le capteur au moment qui lui convient.

Premier système de SCG étanche¶ offert sur le marché au Canada, il peut être immergé sous 2,4 mètres (8 pieds) d’eau pendant jusqu’à 24 heures1,9.

La SCGtr de Dexcom offre des résultats cliniques inégalés en situation réelle10,**, ce qui en fait un choix de prédilection pour les professionnels de la santé partout au pays. Les utilisateurs de Dexcom sont en mesure de partager en temps réel‖ des données avec les équipes de soins et leurs proches grâce à des capacités de surveillance à distance et de production de rapports de pointe.

« Tout au long de ma carrière, j’ai pu constater à quel point la prise en charge du diabète peut être un défi pour toutes les personnes et toutes les familles concernées. Rendre les choses plus faciles pour mes patients en leur fournissant un outil simple et d’une grande exactitude est extrêmement important pour moi », a déclaré le Dr Remi Rabasa-Lhoret, directeur, Unité de recherche sur les maladies métaboliques, Institut de recherches cliniques de Montréal. « Le Dexcom G7 permettra aux professionnels de la santé de collaborer plus efficacement avec les personnes vivant avec le diabète dans le cadre de leurs soins quotidiens et de faire des choix plus éclairés quant à leur mode de vie. »

Le système de SCG Dexcom G7 sera offert en pharmacie partout au Canada à compter du mardi 10 octobre 2023. Pour en savoir plus au sujet du Dexcom G7 et pour savoir comment commencer à l’utiliser, consultez le site www.dexcom.com.

À propos de Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance continue du glucose (SCG) qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. L’entreprise, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est active au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l’écoute des besoins des utilisateurs, des aidants et des prestataires de soins de santé, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SCG de Dexcom, consultez www.dexcom.com.

* En comparaison avec les autres systèmes de SCG vendus au Canada en octobre 2023.

† Les patients ont déclaré que 94 % des insertions étaient indolores (légères, aucune douleur).

‡ Appareils intelligents vendus séparément. Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à www.dexcom.com/compatibility.

§ Si les alertes et les résultats de glucose du Dexcom G7 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, un lecteur de glycémie doit être utilisé pour toute décision thérapeutique liée au diabète.

‖ Une connexion Internet et l’application Dexcom Follow sont requises. Avant de prendre des décisions de traitement liées au diabète, les utilisateurs doivent toujours confirmer les résultats à l’aide du récepteur ou de l’application Dexcom G7.

¶ Le capteur Dexcom G7 est étanche et peut être submergé sous 2,4 mètres (8 pieds) d’eau pendant jusqu’à 24 heures, sans risque de défaillance, s’il est installé correctement.

** D’après une analyse rétrospective de données par observation en situation réelle compilées dans le Registre canadien du diabète (LMC).

