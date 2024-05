Dexelance SpA, anciennement connue sous le nom de Italian Design Brands SpA, est une société holding basée en Italie, engagée dans la fabrication de meubles par l'intermédiaire de ses filiales. La société se concentre principalement sur la production et la commercialisation de produits d'ameublement d'intérieur et d'extérieur. Elle se consacre également à la production et à la conception de meubles sur mesure, à la conception et à la commercialisation de cuisines et de systèmes de cuisines modulaires, ainsi qu'à la production et à la commercialisation de produits d'éclairage technique et décoratif. Les marques de la société comprennent Gervasoni, Meridiani, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Turri, Cenacchi International, Modar, Binova, Miton Cucine. Davide Groppi, Axolight et Flexalighting, entre autres. L'entreprise est active dans le monde entier.

Secteur Mobiliers de maison