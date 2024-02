Dexus est une société immobilière basée en Australie. Les segments de la société comprennent les bureaux, l'industrie, les co-investissements, la gestion immobilière, la gestion de fonds, et le développement et le commerce. Le segment des bureaux comprend des espaces de bureaux nationaux et des espaces commerciaux associés, ainsi que des parkings et des développements de bureaux détenus directement ou dans le cadre de joint-ventures ou de partenariats. Le segment industriel comprend les propriétés industrielles nationales, les zones industrielles et les développements industriels. Le secteur des co-investissements comprend les revenus de distribution provenant d'investissements dans des fonds communs de placement immobilier et des fonds de sécurité immobilière. Le secteur de la gestion immobilière comprend les services de gestion immobilière pour les clients tiers et les actifs détenus. Le secteur de la gestion de fonds comprend la gestion de fonds pour des clients tiers. Le secteur du développement et de la négociation comprend les revenus gagnés et les coûts encourus par la société sur les services de développement pour les clients tiers et les stocks.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial