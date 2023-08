Dexus Convenience Retail REIT est une société d'investissement immobilier (REIT) basée en Australie, qui détient un portefeuille de stations-service et de commerces de proximité situés dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, l'Australie-Occidentale, l'Australie-Méridionale et l'Etat de Victoria. Le portefeuille est loué à des locataires sur la base de baux à long terme. L'objectif de la FPI est de fournir aux investisseurs des revenus durables et stables, ainsi qu'un potentiel de croissance des revenus et du capital par le biais d'augmentations annuelles des loyers. Le portefeuille de la FPI comprend environ 112 stations-service, principalement situées dans les États de la côte est de l'Australie. Le gestionnaire de fonds de la société (le gestionnaire) est Convenience Retail Management Pty Limited, qui fournit des services de gestion d'investissement et des services de gestion immobilière.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial