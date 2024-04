Dfds AS est une société intégrée de transport maritime et de logistique basée au Danemark. Les activités de la société sont divisées en deux segments : La Division Ferry et la Division Logistique. La division Ferry exploite plus de 20 lignes de ferry en Europe du Nord, notamment en mer Baltique, en mer du Nord et dans la Manche, ainsi qu'en Méditerranée, entre la Turquie et l'Europe. Les lignes sont un mélange de lignes de fret pur (ro-ro), de lignes combinées de fret et de passagers (ro-pax), ainsi que de lignes de passagers. En outre, des terminaux portuaires sont détenus et/ou exploités aux points stratégiques du réseau, notamment à Immingham, Rotterdam, Göteborg, Istanbul et Trieste. Les clients du fret sont principalement des transitaires et des transporteurs, ainsi que des fabricants de biens industriels lourds. La division Logistique propose principalement des solutions de transport de charges complètes dans les corridors d'Europe du Nord, ainsi que des solutions de logistique contractuelle, y compris l'entreposage. Ses clients sont principalement des fabricants de biens industriels, de consommables et des détaillants.

Secteur Frêt maritime et logistique