(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Tungsten West PLC - La société minière basée à Londres se concentre sur le redémarrage de la production de la mine de tungstène et d'étain Hemerdon dans le Devon - Elle a levé 1,6 million de livres sterling en ajoutant une première tranche à ses obligations de prêt convertibles existantes de 2023. La note de prêt a été modifiée pour inclure la "tranche D", dont Tungsten explique qu'elle est assortie de "conditions substantiellement identiques" à celles des tranches A, B et C. Le CLN modifié reporte également la date d'échéance des notes au 31 janvier. Le produit de la tranche D sera utilisé pour commencer à travailler sur une étude de faisabilité actualisée, que Tungsten prévoit d'achever au troisième trimestre de cette année. Par la suite, l'entreprise prévoit de lancer un cycle de financement qui, selon elle, l'aidera à relancer la production de tungstène et d'étain au début de l'année 2026.

----------

SLF Realisation Fund Ltd - réalisant tous les actifs restants dans le portefeuille de la classe d'actions ordinaires et de la classe d'actions 2016 C - déclare que dans son portefeuille de la classe d'actions ordinaires, "Borrower 24" a réglé sa facilité, remboursant un montant négocié de 1,1 million de livres sterling. Sa valeur comptable était de 1,0 million de livres sterling au 31 décembre.

----------

Baron Oil PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Londres - Fait le point sur la licence P2478, dans laquelle elle détient une participation de 32%. Explique que la licence sera cédée à l'autorité de transition de la mer du Nord britannique le 31 mars, suite à des " retards inévitables et significatifs dans l'acquisition de données sismiques 3D ", ce qui était stipulé dans l'acte de variation pour l'extension de la phase A. Ajoute que ces retards sont en grande partie dus aux activités continues de construction de parcs éoliens dans la région. Jon Ford, directeur technique, déclare : "Malgré les efforts acharnés déployés par l'administrateur de la licence au nom de la coentreprise, de nous-mêmes et de la NSTA pour trouver une solution pour la licence, nous avons convenu à contrecœur qu'il n'y avait pas de voie claire pour acquérir les données sismiques 3D nécessaires et ensuite forer un puits d'exploration sur P2478 en temps voulu, compte tenu des activités concurrentes dans la zone de la licence".

----------

Zambeef Products PLC - entreprise de chaîne du froid et de vente au détail basée à Lusaka et présente en Zambie, au Nigeria et au Ghana - annonce le décès de son président Michael Mundashi, survenu le 26 mars "à la suite d'une maladie". Mundashi occupait le poste de président depuis décembre 2019. Zambeef déclare : "Nous pleurons avec et transmettons nos condoléances à sa famille. Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu."

----------

Altona Rare Earths PLC - société d'exploration et de développement des ressources axée sur les matières premières essentielles en Afrique - conclut un accord avec Sustineri Group Ltd, et avec les propriétaires bénéficiaires de Phelps Dodge Mining Zambia Ltd, pour acheter ces derniers. Phelps Dodge Mining est le détenteur enregistré de la licence 21403-HQ-LEL dans la région de Mufumbe, en Zambie. Le transfert des droits exclusifs de Sustineri à Altona s'élève à 40 000 GBP, à régler par l'émission de 80 000 actions Altona à 5 pence chacune. Un montant supplémentaire de 150 000 USD est dû 12 mois après l'achèvement de la transaction, payable également en actions. Cédric Simonet, PDG, déclare : "Nous sommes ravis de faire notre entrée en Zambie avec cette acquisition, un pays où les découvertes de cuivre et de cobalt de classe mondiale font régulièrement la une des journaux".

----------

Asiamet Resources Ltd - société d'exploration minière axée sur le cuivre, l'or et les actifs polymétalliques en Indonésie - Nomme des partenaires d'exécution pour le projet de cuivre BKM, qui est situé dans le Kalimantan central, en Indonésie. Les partenaires contribueront à l'ingénierie, à l'approvisionnement et à la construction, en optimisant l'intégration du projet et la précision de l'estimation des coûts. En outre, l'entreprise choisit PT Rexline Engineering Indonesia pour la "conception technique complète" et engage également le Beijing Research Institute of Mining and Metallurgy pour l'ingénierie de l'infrastructure de traitement.

----------

DG Innovate PLC - Société de mobilité électrique et de stockage d'énergie basée à Caerphilly, au Pays de Galles - Signature d'un protocole d'accord avec EVage Automotive Pvt Ltd, un constructeur indien de véhicules électriques et une société de technologie automobile. Le protocole porte sur la création d'une entreprise commune en Inde pour la fabrication et la fourniture d'une gamme de moteurs électriques Pareta de DG Innovate. L'entreprise proposée sera détenue à 60 % par DG Innovate et à 40 % par EVage.

----------

