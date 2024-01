DG Innovate plc est une société de recherche et développement. Elle se concentre sur les améliorations durables et respectueuses de l'environnement des technologies de propulsion des véhicules électriques et de stockage de l'énergie. Ses activités sont divisées en deux domaines : Enhanced Drive Technology (EDT) et Enhanced Battery Technology (EBT). EDT fournit des moteurs électriques et des systèmes d'entraînement électroniques associés. La plateforme technologique d'entraînement électrique de la société, Pareta, se compose d'un moteur, d'un onduleur haute puissance et d'une électronique de commande, avec une architecture multi-moteurs/onduleurs. EBT est une batterie sodium-ion qui offre un stockage d'énergie durable avec une densité énergétique similaire ou supérieure à celle des technologies actuelles, avec une sécurité accrue et une empreinte environnementale réduite. La technologie de stockage d'énergie de l'entreprise englobe une famille de matériaux d'anode en carbone dur produits à partir d'un bio-déchet durable, spécifiquement développés pour être utilisés dans des batteries sodium-ion, avec des applications dans la production existante de batteries lithium-ion.