DG Innovate plc est une entreprise de recherche et de développement de pointe qui propose des améliorations durables et respectueuses de l'environnement dans le domaine de la mobilité électrique et du stockage. Sa technologie de batterie améliorée est axée sur le développement d'une famille de matériaux d'anode en carbone dur produits à partir de biodéchets durables. Sa technologie d'entraînement améliorée ouvre la voie à des véhicules électriques ayant une plus grande autonomie, des coûts de fabrication plus faibles et une plus grande fiabilité. Bien qu'il ait été initialement développé pour les véhicules terrestres, en particulier pour les bus et les poids lourds, son système d'entraînement électrique Pareta convient également pour des applications dans les secteurs de la marine, des énergies renouvelables et de l'aviation, où il offre des avantages tout aussi significatifs. Sa technologie exclusive de stockage de l'énergie englobe une famille de matériaux anodiques à base de carbone dur produits à partir de déchets biologiques durables, spécialement conçus pour être utilisés dans des batteries sodium-ion, avec des applications potentielles dans la production existante de batteries lithium-ion.