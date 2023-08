Dhaka Insurance Limited est une compagnie d'assurance non-vie. Les principales activités de la société consistent à proposer des produits d'assurance générale, qui comprennent l'assurance incendie et périls connexes, l'assurance des cargaisons et coques maritimes, l'assurance aviation, l'assurance automobile et les assurances diverses. Les produits et services de la société comprennent l'assurance incendie, l'assurance maritime, l'assurance automobile, l'assurance ingénierie, l'assurance divers, l'assurance santé et les réassureurs. Elle couvre les risques, notamment les inondations ; les cyclones ; les accidents corporels, les accidents corporels des personnes et les indemnités des travailleurs ; l'ingénierie et les risques spécialisés, qui comprennent le bris des machines, la détérioration des stocks, l'explosion des chaudières, l'assurance tous risques de l'entrepreneur et l'assurance tous risques du montage ; l'assurance des fermes avicoles ; l'assurance des maladies redoutées ; l'assurance contre le cambriolage, l'assurance des coffres-forts, des comptoirs et des transports de fonds, et l'assurance médicale à l'étranger. Les opérations de la société sont menées par l'intermédiaire de ses 16 succursales situées dans tout le Bangladesh.