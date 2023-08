Dhampure Specialty Sugars Limited est une entreprise de fabrication de sucre. La société est engagée dans la vente en gros d'huiles et de graisses comestibles, de sucre et de produits transformés/manufacturés, entre autres. La société propose ses produits dans diverses catégories, telles que les "produits d'épicerie biologiques", le jaggery, le jaggery épicé, les produits essentiels de boulangerie, les rafraîchisseurs de bouche, les collations santé, les confitures et les pâtes à tartiner, les mocktails et les mélanges de boissons, ainsi que les sirops et les garnitures. Ses produits comprennent les bonbons Aam Papad, le sucre brun, le sucre Bura, les sucres Muscovado, le sucre pour petit-déjeuner, le sucre candi, le sucre de ricin, le sucre glace, les cubes de sucre blanc, la poudre de Jaggery organique, le sirop doré, le sucre liquide, la pâte à tartiner au poivre doux, la pâte à tartiner à la fraise épicée, la confiture de jus de canne à ananas, Biscuits Gur Saunf, Biscuits Jaggery à l'avoine, Bonbons aux fruits mixtes, Bonbons aux fruits Kacchi Keri, Bonbons aux fruits Mangue, Bonbons aux fruits Orange, Bonbons Chatpata Masala, Mélasse Blackstrap, Mélasse Treacle, Masala Gur avec Jaggery organique, Gur Saunf, Gur Elaichi Dana, et Sirop Grenadine Bar pour les mocktails.

Secteur Transformation des aliments