Dhani Services Limited est une société technologique basée en Inde et axée sur les données. La société propose un marché en ligne pour les consommateurs indiens qui peuvent également bénéficier de facilités de crédit pour ces achats sur sa plateforme. La société est engagée dans la fourniture de services de soins de santé et de financement de transactions par abonnement et par le biais de son application Dhani. Son application Dhani sert de passerelle à ses clients pour accéder à sa gamme de services. La société, par l'intermédiaire de ses diverses autres filiales, est engagée dans de multiples activités commerciales, y compris la technologie axée sur les données pour proposer un marché en ligne aux consommateurs indiens qui peuvent également bénéficier de facilités de crédit pour de tels achats sur sa plate-forme, la reconstruction d'actifs, le courtage en actions et autres. La société permet aux utilisateurs d'acheter des produits de diverses catégories, telles que l'épicerie, l'électronique, les chaussures, le ménage, les soins de santé, les sports et le fitness, ainsi que les bijoux et les accessoires, entre autres.