Dhanlaxmi Bank Limited est une banque basée en Inde qui fournit une gamme de services bancaires et financiers. Les segments de la société comprennent les opérations de trésorerie, les services bancaires aux entreprises et aux grossistes, les services bancaires aux particuliers et les autres activités bancaires. La société propose des services bancaires aux particuliers, aux entreprises, aux Indiens non résidents (NRI), aux micro et agro-banques, aux petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que des services de change et de financement du commerce. Ses services bancaires aux particuliers comprennent des comptes, des prêts, des cartes-cadeaux, des cartes de crédit, des cartes de débit, des services de dépôt, des services de change, des opérations en ligne, des services bancaires mobiles, des prêts pour véhicules commerciaux et autres. Ses services de micro et d'agrobanque comprennent Kissan Vahana, Kissan Credit Card, Agri Gold Loan, Kissan Credit Card, Micro Credit - micro finance institutions (MFI) et Micro Credit - self-help groups (SHGs). Ses services bancaires aux NRI comprennent les transferts d'argent, les prêts immobiliers, l'escompte des loyers et d'autres services.

Secteur Banques