Dhanlaxmi Fabrics Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et le traitement du textile et des produits/services connexes et dans la production d'énergie. La société opère à travers deux segments : Les tissus et le traitement. La société possède un centre de traitement des tissus et une unité de teinture des fils à Dombivli, dans le district de Thane, ainsi qu'une unité de tissage à Ichalkaranji, dans le district de Kolhapur. L'atelier de traitement des tissus de la société est équipé de machines permettant de blanchir, de teindre, d'imprimer et de finir tous les types de tissus. Son unité de teinture de fil est également équipée pour blanchir et teindre le fil requis pour les tissus fantaisie. L'unité de tissage de la société est composée d'environ 36 métiers à jet d'air équipés pour produire plus de 50 lakhs mètres par an. La société a installé une éolienne de 1,25 mégawatts (MW) à Dhule Maharashtra.

Secteur Textiles et Cuirs