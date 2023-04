Dhanlaxmi Fabrics Limited nomme Deepika Khangarot secrétaire de la société et responsable de la conformité

Dhanlaxmi Fabrics Limited a nommé Mme Deepika Khangarot (ACS : A38978) en tant que secrétaire de la société et agent de conformité de la société conformément à la section 203 de la loi sur les sociétés (Companies Act), 2013 et à la règle 6 de la réglementation SEBI (LODR), 2015. Date de nomination 31.03.2023 Mme Deepika Khangarot (ACS : A38978) est un membre qualifié de l'ICSI. Elle est titulaire d'une licence en commerce et d'une licence en droit de l'université de Kutch.

Elle exerce depuis 6 ans. Elle possède les connaissances et l'expérience nécessaires et est familiarisée avec le droit des sociétés, les lois de la SEBI, les règlements de cotation et d'autres lois connexes sur les sociétés.