DHI Group, Inc. est un fournisseur de produits logiciels, d'outils en ligne et de services qui offrent des places de marché de carrière aux candidats et aux employeurs aux États-Unis. Les marques de la société comprennent Dice et ClearanceJobs, qui permettent aux recruteurs et aux gestionnaires d'embauche de rechercher, de jumeler et d'entrer en contact avec des technologues qualifiés dans des domaines spécialisés, en particulier la technologie et l'autorisation de sécurité gouvernementale active. Les sites Web de la société servent de marchés en ligne où les employeurs et les recruteurs trouvent des employés potentiels et entrent en contact avec eux, et où les technologues trouvent des offres d'emploi, des données et des informations pertinentes pour faire avancer leur carrière. Les sites Web de la société proposent des offres d'emploi, des nouvelles et du contenu, des services de développement de carrière et de recrutement adaptés aux besoins spécifiques de la communauté professionnelle que chaque site Web dessert. Elle fournit également des sites Web de carrière à l'industrie des services financiers et a des activités au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.