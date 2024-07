(nouveau : plus de détails et contexte)

BERLIN (dpa-AFX) - Les personnes qui attendent leurs lettres devront être plus patientes l'année prochaine que jusqu'à présent. Après le Bundestag, le Bundesrat a également voté en faveur de la réforme de la loi postale obsolète, qui a été modifiée pour la dernière fois en 1997. A l'époque, il était souvent encore plus important qu'aujourd'hui que les lettres arrivent rapidement. C'est pourquoi, pendant des décennies, l'objectif était que 80% des envois postés aujourd'hui parviennent au destinataire le jour ouvrable suivant et 95% le surlendemain.

Entre-temps, la communication quotidienne a complètement changé. Les gens préfèrent les e-mails et les chats aux lettres. Comme la plupart des lettres ne sont plus des affaires urgentes, les contraintes de temps sont réduites : la valeur de distribution de 80 pour cent pour le premier jour ouvrable après le dépôt est supprimée et la valeur de 95 pour cent est déplacée du deuxième au troisième jour ouvrable. La nouveauté est l'obligation d'avoir distribué 99% du volume de courrier déposé aujourd'hui quatre jours ouvrables plus tard.

Comme la pression temporelle diminue, le groupe de Bonn peut réduire ses coûts. En raison de la réforme de la loi, il a déjà cessé de demander le transport du courrier par avion sur le territoire national, ce qui lui a permis d'économiser de l'argent et d'améliorer son bilan carbone.

L'envoi de lettres ne ralentira "pas brusquement".

Les consommateurs risquent-ils donc d'attendre longtemps dès janvier ? Non, répond Tobias Meyer, le directeur de la Poste. Le délai d'acheminement des lettres - c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'elles parviennent au destinataire - ne changera pas "brusquement" début 2025, mais il y aura une transition progressive. Cette transition prendra un à deux ans. Cela signifie que dans certaines régions, les lettres seront encore distribuées assez rapidement en 2026.

M. Meyer a souligné qu'il s'agissait d'objectifs minimaux et que la valeur réelle pouvait être plus élevée. "Il ne sert à rien de rester assis sur un tas de lettres et d'attendre que le temps passe". Comme nous avons moins de lettres à l'ère du numérique, nous pouvons les trier plus rapidement.

La lettre prioritaire sur la sellette

Pour les personnes pressées, même à l'ère du numérique, il est actuellement possible d'envoyer une lettre dite "prioritaire", qui doit être livrée le jour ouvrable suivant et coûte 1,10 euro de plus. Ce type d'envoi n'existe que dans une niche. Cela s'explique notamment par le fait qu'actuellement, la plupart des lettres standard sont demandées assez rapidement et que l'avantage temporel de la lettre prioritaire est faible. A partir de 2025, cet avantage pourrait devenir important et la demande augmenter. Toutefois, à partir de janvier, ce type d'envoi devra être soumis à la TVA, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

Cela le rend "nettement plus cher", a déclaré M. Meyer, ajoutant qu'il fallait donc réfléchir à la possibilité de continuer à le proposer. A l'avenir, seule la lettre recommandée, qui prévoit un envoi plus rapide, pourrait encore exister. Une lettre recommandée coûte 2,35 euros, soit 40 centimes de plus qu'une lettre Prio standard.

L'autorité de Bonn reçoit l'épée de l'amende

Dans le cadre de la réforme, la fonction de l'Agence fédérale des réseaux est renforcée, elle pourra à l'avenir infliger des amendes et ainsi augmenter la pression sur la Poste. "La nouvelle loi sur la poste donne à l'Agence fédérale des réseaux les instruments nécessaires", a déclaré le chef de l'autorité Klaus Müller. "Nous utiliserons ces instruments et continuerons à garantir un service postal durable et une concurrence loyale".

Au cours des deux dernières années, l'autorité de Bonn a reçu un nombre inhabituel de plaintes de citoyens contre la Deutsche Post. En fin de compte, l'Agence du réseau ne pouvait que lever un doigt d'avertissement et regarder d'un air farouche la tour de la Poste située à proximité - elle n'avait pas d'épée tranchante. Cela a quelque peu changé.

Un niveau de plaintes encore assez élevé

Le niveau de plaintes est toujours élevé : de janvier à mai 2024, l'Agence du réseau a reçu, selon ses données, environ 17 000 plaintes concernant le secteur postal, soit 4 000 de plus que l'année dernière à la même période. La plupart des critiques ont été formulées à l'encontre du leader du marché, Deutsche Post. Selon la Poste, le ressentiment est parfois dirigé à tort contre elle. En fait, ce sont parfois les erreurs d'autres entreprises qui sont en cause.

Plus de distributeurs automatiques pour les lettres et les colis

La réforme législative autorise également l'installation de distributeurs automatiques à la place des bureaux de poste. Des limites strictes sont toutefois fixées à cet égard - une prise en compte des automates dans le cadre de l'obligation de maintenir un réseau de bureaux n'est en fin de compte possible que dans les cas où la Poste ne trouve pas de commerçant qui installe également un guichet postal dans son magasin. C'est probablement le cas dans certains villages où le dernier supermarché ou kiosque a fermé ses portes.

La prochaine augmentation des tarifs postaux interviendra début 2025

Une lettre standard coûte actuellement 85 centimes d'euro, mais elle sera probablement plus chère à partir de janvier - un nouveau tarif sera appliqué à partir de 2025. L'Agence du réseau a déjà entamé une procédure de calcul pour déterminer la marge d'adaptation des prix. Une décision devrait être prise à l'automne sur le montant des frais de port pour les différents types d'envois.

L'amendement à la loi a également un rapport avec cela, car l'autorité se réfèrera aux nouvelles directives pour ses calculs. La coalition de l'Ampel s'est engagée à ce que la lettre standard ne coûte pas plus d'un euro./wdw/DP/jha