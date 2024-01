DHL GROUP : Stifel relève son objectif de cours

Stifel maintient sa note d'achat sur le titre DHL Group avec un objectif de cours relevé de 50 à 53 euros.



En prévision du rapport du quatrième trimestre, l'analyste met à jour ses prévisions d'EBIT en anticipant les orientations en 2024/2026.



'Nous modélisons une croissance de l'EBIT de +22% jusqu'en 2026 (+1,4 milliard d'euros) sur la base d'une croissance normalisée du volume, d'augmentations de prix (Express, Colis, Lettres) et de la nouvelle loi postale allemande', souligne le broker.



Stifel estime par ailleurs que la valorisation ne reflète pas la transformation continue de l'EBIT/FCF, de la croissance structurelle et des retours aux actionnaires.



