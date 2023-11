BONN (dpa-AFX) - Le groupe de logistique DHL ne s'attend plus à gagner autant en termes opérationnels au milieu de la décennie qu'en 2022, année record. Pour 2025, la direction s'attend désormais à un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) compris entre 7 et 8 milliards d'euros, a annoncé le groupe mercredi à Bonn à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels. Les analystes étaient déjà un peu plus pessimistes et tablaient sur 7,4 milliards d'euros. La direction tablait jusqu'à présent sur un bénéfice opérationnel de plus de 8 milliards au milieu de la décennie, ce qui aurait permis au groupe de logistique de se rapprocher du niveau record de 2022. L'année dernière, Bonn avait gagné plus de 8,4 milliards d'euros. Mercredi, l'entreprise du Dax a également abaissé la limite supérieure de sa fourchette d'objectifs annoncée pour le bénéfice d'exploitation de l'année en cours /lew/jha/.