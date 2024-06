BONN (dpa-AFX) - Le groupe Deutsche Post DHL mise de plus en plus sur les distributeurs automatiques. L'entreprise a annoncé qu'elle gérait actuellement 700 bureaux de poste, soit environ 600 de plus qu'il y a un an. Dans un bureau de poste, il est possible de déposer et de retirer des colis, d'acheter des timbres et de déposer des lettres. Il est également possible d'obtenir des conseils par vidéo.

Par ailleurs, le groupe postal DHL, qui opere sous le nom de Deutsche Post dans le secteur du courrier domestique, a egalement mis en place des stations de colis, appeles Packstationen, dans lesquelles les colis peuvent etre deposees et recuperees, mais pas les lettres. Le groupe de Bonn indique qu'il exploite actuellement environ 13 300 stations d'emballage en Allemagne, soit un tiers de plus qu'en juin 2022 (10 000).

"Nous souhaitions continuer à étendre notre réseau de distributeurs automatiques en fonction des besoins, car ils sont très appréciés de nos clients", a déclaré un porte-parole de l'entreprise, soulignant leur principal avantage : Les distributeurs sont disponibles 24 heures sur 24. Les clients n'ont donc pas besoin de respecter les heures d'ouverture des magasins, comme c'est le cas pour les filiales habituelles, telles que les supermarchés et les kiosques avec guichet postal.

Le développement des bureaux de poste pourrait s'accélérer à l'avenir. En effet, en vertu de la nouvelle loi postale, qui a récemment été adoptée par le Bundestag et qui devrait être finalisée par le Bundesrat en juillet, ils seront reconnus comme des "bureaux de service universel". Cela signifie qu'ils peuvent être pris en compte dans l'obligation de maintenir un réseau de bureaux. La Poste doit exploiter au moins 12 000 bureaux en Allemagne. Chaque localité de plus de 2000 habitants doit avoir un bureau, et dans les communes de plus de 4000 habitants, un bureau ne peut être éloigné de plus de deux kilomètres dans les zones résidentielles contiguës.

La Poste a du mal à respecter cette règle : en février, elle comptait 125 sites obligatoires inoccupés - elle n'était donc pas présente partout où elle aurait dû l'être. Cela est principalement dû aux changements structurels dans les campagnes : lorsque le dernier commerçant d'un village ferme, la Poste n'a plus de partenaire local. Jusqu'à présent, les distributeurs automatiques n'étaient pas pris en compte dans l'obligation de disposer d'un réseau de succursales - il devait s'agir de succursales dans lesquelles une personne assurait le service. En revanche, la nouvelle loi est respectée si la Poste installe un automate - c'est-à-dire un relais de poste, les stations d'emballage ne jouant aucun rôle à cet égard, car elles n'ont pas de fonction courrier.

Il n'y aura toutefois pas de passage massif des bureaux de poste occupés par des personnes aux distributeurs automatiques. En effet, selon le projet de loi, le rapport entre les bureaux et les distributeurs doit être approprié - ce que cela signifie exactement reste vague. La municipalité locale a son mot à dire et l'Agence fédérale des réseaux doit donner son accord. Il est donc tout à fait possible que la Poste veuille installer un distributeur dans un village ou à la périphérie d'une ville, mais que celui-ci ne soit pas pris en compte dans le réseau obligatoire de succursales.

Les déclarations de la Bundesnetzagentur laissent toutefois penser que l'autorité de régulation ne veut pas mettre de bâtons dans les roues du groupe de Bonn. Le directeur de l'autorité, Klaus Müller, voit d'un bon œil le fait que Deutsche Post installe à l'avenir davantage de distributeurs de timbres et de colis qu'auparavant. "Si ces distributeurs sont faciles à utiliser et ne sont pas constamment en panne, c'est un progrès pour les consommateurs que la loi permet", a-t-il déclaré à la dpa. Les distributeurs automatiques sont un avantage pour les gens, car ils sont disponibles 24 heures sur 24. "C'est un complément utile - à condition que les distributeurs soient faciles à utiliser et qu'il ne faille pas de diplôme pour les utiliser."/wdw/DP/men