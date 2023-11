LÜBECK (dpa-AFX) - Deutsche Post (DHL) est l'une des premières entreprises logistiques d'Allemagne à envoyer un camion à caténaire entièrement électrique sur la route entre Lübeck et Reinfeld pour effectuer des tests. "Nous voulons continuer à réduire nos émissions et sommes prêts à tester de nouvelles technologies pour y parvenir", a déclaré le directeur de la succursale de Kiel de Deutsche Post et DHL, Ingo Kutsch.

Le camion à caténaire de dernière génération fera la navette entre Reinfeld et Lübeck et, selon les informations fournies, parcourra plus de 80 kilomètres par jour. Selon DHL, le véhicule de 29 tonnes transportera chaque jour des lettres et des colis vers trois centres de distribution différents à Hambourg et Lübeck. Au total, le véhicule peut charger jusqu'à 900 envois de colis, a déclaré un porte-parole.

"DHL mise depuis longtemps déjà sur l'électromobilité, rien que pour le transport régional, nous avons déjà 13 camions en service", a déclaré le porte-parole. "Mais ce nouveau véhicule est le premier camion électrique équipé d'une caténaire".

Selon les informations fournies, le véhicule d'un constructeur suédois de véhicules utilitaires dispose de neuf packs de batteries d'une capacité totale de 297 kilowattheures. L'autonomie maximale peut atteindre 250 kilomètres, en fonction de la charge, de la surface de la route et des conditions météorologiques.

Avec le début de la phase pilote, le camion équipé d'un pantographe - également appelé pantographe - sur la cabine du conducteur sera d'abord en service du mardi au vendredi. "Mais à long terme, il devrait circuler six jours par semaine", a déclaré le porte-parole. Pendant la nuit, le camion sera en outre rechargé par une station de charge mobile au centre de tri de Lübeck.

L'essai sur le terrain E-Highway Schleswig-Holstein est l'un des trois projets pilotes en Allemagne dans le cadre desquels l'utilisation de camions à caténaire est étudiée en conditions réelles. L'essai sur le terrain se déroulera jusqu'à la fin de l'année 2024 et est soutenu par le ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat./lno/DP/zb