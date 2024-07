BONN (dpa-AFX) - Suite à la réforme de la loi postale, le leader du marché DHL Group a modifié ses prix pour les colis. Le groupe de Bonn a annoncé qu'il y aurait désormais une catégorie de prix pour les colis de 10 à 20 kilos (18,99 euros pour les envois nationaux) et une catégorie de 20 à 31,5 kilos (23,99 euros). Auparavant, il n'y avait qu'une seule catégorie (19,99 euros), que le colis pèse dix kilos ou trois fois plus.

Le gouvernement fédéral a récemment révisé la loi postale, devenue obsolète. Entre autres, les colis de 10 kilos et plus doivent désormais être étiquetés. L'objectif est d'éviter que les livreurs de colis ne se soulèvent et ne souffrent de problèmes de dos. La loi prévoit un étiquetage différent pour les colis de plus de 10 kilos et ceux de plus de 20 kilos - cette différenciation incite DHL à modifier quelque peu sa gamme de produits.

Selon la loi, les colis de 20 kilos et plus doivent normalement être livrés par deux personnes - à moins qu'il existe des moyens techniques appropriés, auquel cas la livraison par une seule personne est également autorisée. Le ministère fédéral du Travail doit définir d'ici la fin de l'année ce que sont exactement ces moyens techniques. Selon les politiciens du SPD et des Verts, il ne devrait pas s'agir d'un simple diable.

DHL s'appelait auparavant Deutsche Post DHL. La division courrier de l'entreprise internationale de logistique s'appelle toujours Deutsche Post en Allemagne /wdw/DP/stk.