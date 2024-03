BONN (dpa-AFX) - La Deutsche Post a toujours du mal à respecter les directives de l'Etat concernant son réseau de filiales. Fin février, il y avait 125 sites obligatoires non occupés, a indiqué l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) sur demande. Cela signifie que la Poste n'est pas présente dans 125 localités alors qu'elle devrait l'être. C'est 52 de plus qu'en octobre 2023 (73) et 49 de moins qu'en janvier 2023 (174). Cela fait longtemps que ce chiffre varie de haut en bas.

Selon la loi postale actuellement en vigueur, l'entreprise de logistique doit avoir au moins 12 000 filiales dans toute l'Allemagne - il s'agit généralement de kiosques ou de supermarchés qui disposent également d'un guichet postal. Ce chiffre est certes dépassé avec près de 13 000. Mais il y a aussi des contraintes de distance : Dans les communes comptant au moins 2000 habitants, il doit y avoir au moins un bureau, et dans les communes de plus de 4000 habitants, la distance jusqu'au bureau ne doit pas dépasser deux kilomètres dans les zones d'habitation contiguës.

Il en résulte une obligation de présence à la campagne qui pose problème à la Poste. Selon elle, cela est dû à l'évolution structurelle du commerce de détail : si le dernier magasin d'un village ferme, la Poste n'a plus de partenaire sur place.

Un porte-parole de la Poste a indiqué que 99 pour cent des sites obligatoires étaient couverts. La mise en place de bureaux de poste, en particulier dans les zones rurales où l'infrastructure du commerce de détail est peu développée, est un véritable défi et il faut s'attendre à ce que des partenaires de bureau cessent leur activité. "Le fait que le nombre de postes vacants ait quelque peu augmenté n'est donc pas inhabituel". L'entreprise continuera à travailler pour être présente sur tous les sites obligatoires et offrir aux clients un approvisionnement fiable en services de colis et de courrier. "Cela implique également la mise en place d'autres relais de poste, très appréciés de nos clients". Un relais de poste est un distributeur automatique où l'on peut acheter des timbres, déposer des lettres ainsi que déposer ou retirer des colis.

Jusqu'à présent, de tels automates ne sont pas pris en compte dans l'obligation de disposer d'un réseau de filiales - cela devrait toutefois changer dans l'amendement de la loi postale actuellement en cours. Pour qu'un distributeur automatique soit considéré comme une filiale, il faut le feu vert des communes concernées et de l'Agence fédérale des réseaux. Dans l'ensemble, selon la proposition du ministère fédéral de l'Économie, "un rapport approprié entre les stations gérées par des personnes et les stations automatisées doit être garanti"./wdw/DP/zb