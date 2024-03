BONN (dpa-AFX) - Pour envoyer ou retirer leurs colis, les consommateurs allemands pourront à l'avenir recourir davantage à des automates disponibles 24 heures sur 24. Après que DHL a déjà plus de 13 000 stations d'emballage et veut augmenter ce nombre à 15 000, une filiale DHL nouvellement créée doit fournir une offre supplémentaire. Le logisticien de Bonn a annoncé lundi la création de cette filiale. Les nouveaux automates, dont il n'existe pour l'instant que des prototypes, sont appelés OneStopBox. Une centaine d'entre eux seront installés cette année, 2000 l'année prochaine et plusieurs milliers les années suivantes.

Contrairement aux stations d'emballage, dans lesquelles seul DHL livre des colis, les OneStopBox doivent être ouvertes aux fournisseurs, c'est-à-dire qu'elles peuvent également être utilisées par les concurrents du leader du marché. Cela devrait faciliter la vie des consommateurs : Ils peuvent retirer des colis de différents prestataires de services de colis à un seul endroit au lieu de devoir se rendre à différents endroits. En outre, les détaillants devraient pouvoir stocker leurs marchandises dans les casiers métalliques OneStopBox afin que les clients puissent les récupérer après la fermeture du magasin.

Dans le secteur de la livraison de colis, on parle de distributeurs automatiques "White Label", qui ont une apparence discrète et ne portent pas la couleur de la marque d'une entreprise. Les OneStopBox, dont il n'existe pour l'instant que des prototypes, sont blanches. Le concept n'est pas nouveau : depuis fin 2022, l'entreprise autrichienne myflexbox est présente en Allemagne avec des distributeurs de colis, ils sont aujourd'hui près de 200 et devraient être jusqu'à 700 à la fin de l'année./DP/zb