La première réforme de la loi postale allemande depuis 26 ans a été scellée : L'amendement permettra à Deutsche Post de disposer de plus de temps pour distribuer les lettres, tout en assurant une meilleure fiabilité aux consommateurs.

Le Bundesrat a approuvé le projet vendredi.

En Allemagne, 60 millions de lettres et 10 millions de colis sont envoyés chaque jour, mais le nombre de lettres diminue et les consommateurs utilisent davantage le courrier électronique. L'amendement doit permettre de continuer à garantir un service généralisé et abordable. Afin d'améliorer la concurrence sur le marché, l'Agence fédérale des réseaux obtient davantage de compétences. Les conditions de travail des livreurs de colis seront également améliorées. Le Bundestag avait déjà approuvé les plans.

Jusqu'à présent, au moins 80% des envois de lettres en Allemagne devaient être livrés le jour ouvrable suivant, et 95% devaient parvenir au destinataire dans les deux jours ouvrables. A l'avenir, les envois de lettres standard devront parvenir à leur destinataire à 95% le troisième jour ouvrable après leur dépôt et à 99% le quatrième jour ouvrable. La Poste renonce ainsi également aux vols de nuit pour la distribution du courrier. "Des délais d'acheminement plus longs ne rendent plus les vols de nuit nécessaires", avait déclaré Tobias Meyer, le directeur général de DHL.

LA POSTE VEUT FAIRE GRIMPER LES TARIFS DE LA POSTE AUX LETTRES

Les concurrents de la Poste ont régulièrement accusé le groupe Dax de dumping sur les prix dans le secteur des grands comptes. Lors de la fixation du prix du courrier pour les clients privés par l'agence du réseau, il devrait y avoir de nouvelles règles - et une sorte de plafond de prix. Selon des sources proches du ministère de l'Économie, le prix de la lettre standard ne devrait pas dépasser un euro lors du prochain cycle en 2025. Actuellement, le produit de masse coûte encore 85 centimes d'euro - cela pourrait changer dès l'année prochaine. La Poste fait pression pour une augmentation de l'affranchissement.

Pour les concurrents de la Poste, l'amendement ne va pas assez loin. La concurrence n'est pas suffisamment renforcée, a déclaré l'association fédérale allemande de la logistique des colis et des envois express (BPEX). "Les concurrents sur le marché des colis ne sont malheureusement toujours pas soumis aux mêmes conditions", a critiqué la BPEX. Tout comme DHL, l'association s'est toutefois félicitée que l'amendement mette fin à des années de suspense et d'incertitudes quant à la future réglementation du secteur.

