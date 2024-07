BERLIN (dpa-AFX) - L'envoi de lettres en Allemagne ne ralentira pas autant qu'un amendement le permettra au début de l'année prochaine, selon Tobias Meyer, directeur général de la Poste. La durée d'acheminement des lettres - c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'elles parviennent à leur destinataire - ne changera pas "brutalement" en janvier, mais il y aura une transition progressive, a-t-il déclaré en référence à l'amendement à la loi postale adopté peu avant par le Bundesrat.

Interrogé sur la durée de cette transition, il a déclaré : "un à deux ans". Cela signifie que dans certaines régions, les lettres seront encore distribuées assez rapidement en 2026.

Jusqu'à présent, 80% des lettres postées aujourd'hui doivent être distribuées le jour ouvrable suivant et 95% le deuxième jour ouvrable. En janvier 2025, le premier objectif quantitatif sera supprimé et le second sera reporté au troisième jour ouvrable. En conséquence, elle pourrait reporter de deux jours la distribution de 80% du volume de courrier, conformément à la réglementation nationale.

M. Meyer a souligné qu'il s'agissait d'un objectif minimum et que la moyenne réelle pouvait être plus élevée. "Il ne nous sert à rien de rester assis sur un tas de lettres et d'attendre que le temps passe". Comme la quantité de lettres diminue à l'ère du numérique, il est possible de travailler plus rapidement. "Si nous avons moins de lettres, nous pouvons en partie les trier plus rapidement". La plupart des conversions du réseau seront effectuées au cours de l'année 2025, le reste en 2026./wdw/DP/jha