ASCHAFFENBURG (dpa-AFX) - En raison de ses mauvaises affaires, le prestataire de services de colis DPD Allemagne sort le crayon rouge. L'entreprise a annoncé jeudi à Aschaffenburg que jusqu'à 1400 postes sur les 9600 actuels devraient être supprimés d'ici deux ans. L'objectif est de renforcer la compétitivité et de retrouver une performance à long terme. Ces mesures sont une réponse aux conditions difficiles du marché, à l'augmentation des coûts due à l'inflation et au changement de comportement des clients. Selon les indications de l'entreprise, les suppressions d'emplois doivent être "aussi socialement acceptables que possible".

Nous sommes conscients de notre responsabilité, a déclaré le directeur de l'entreprise Bjorn Scheel. "Avec la transformation à venir, nous rendons DPD Allemagne apte et agile pour les années à venir".

Le secteur des colis a connu un boom dans les années Corona, chez DPD, le volume de transport a augmenté de sept pour cent en 2021. Mais après la fin de la pandémie, la demande s'est affaiblie. DPD a également été touché par ce phénomène : en 2022, le nombre de colis commandés en Allemagne a baissé de 8,8 % pour atteindre 412 millions. Le leader du marché, DHL, a vu son volume d'envois diminuer de 8,3 % pour atteindre 1,7 milliard. Le groupe de Bonn a toutefois retrouvé le chemin de la croissance cette année : au troisième trimestre 2023, l'augmentation du nombre de colis était de 5,1 pour cent. DPD ne communique pas ses chiffres actuels.

Derrière DHL, DPD fait partie des plus grands prestataires de services de colis en Allemagne, ses autres concurrents sont Hermes, GLS et UPS. DPD est une filiale du groupe français Geopost, qui appartient à son tour à la Poste française (La Poste). Outre les employés permanents qui travaillent au siège allemand d'Aschaffenburg, dans les 79 dépôts et autres sites dans toute l'Allemagne, l'entreprise compte 11 500 livreurs, dont la plupart sont des indépendants.

L'abréviation DPD signifiait à l'origine Deutscher Paketdienst. Après l'arrivée de la Poste française, la signification du sigle a été modifiée en "Dynamic Parcel Distribution"./wdw/DP/jha