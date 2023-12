BERLIN/BONN (dpa-AFX) - La réforme de la loi postale obsolète est sur les rails. Le cabinet fédéral a approuvé mercredi une proposition du ministère fédéral de l'Économie, a appris la Deutsche Presse-Agentur de sources gouvernementales. Les règles, qui datent des années 1990, doivent être adaptées à l'évolution de la demande à l'ère d'Internet. La balle est désormais dans le camp du Bundestag et du Bundesrat, la réforme pourrait être définitivement adoptée au printemps de l'année prochaine.

Selon les plans du gouvernement fédéral, la Deutsche Post devrait à l'avenir être moins pressée par le temps lors de la demande de courrier. Cela lui permettra de réduire ses coûts et d'arrêter le transport du courrier par avion de nuit, qui est toujours d'actualité. Pour les consommateurs, cela signifie qu'ils devront attendre leurs lettres plus longtemps qu'auparavant. Actuellement, la poste doit encore distribuer au moins 80 pour cent des lettres postées aujourd'hui le jour ouvrable suivant, à l'avenir, il n'y aura une valeur minimale que pour le troisième jour ouvrable après le dépôt, puis 95 pour cent. Les lettres voyageront donc plus longtemps, mais elles devront arriver à bon port.

Les règles concernant le recours à des sous-traitants doivent être renforcées, et les colis de plus de 10 kilos doivent être marqués - cela doit éviter que les livreurs de colis se trompent. Les colis de plus de 20 kilos devront, selon le projet, être transportés soit par deux personnes, soit par un moyen technique. Cette réglementation doit également permettre de prévenir les problèmes de dos./wdw/hoe/DP/mis