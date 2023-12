LUDWIGSFELDE (dpa-AFX) - Le ministre allemand du Travail Hubertus Heil (SPD) a assuré aux livreurs de colis et de courrier, en pleine période de fêtes de fin d'année, vouloir mettre en place de meilleures conditions de travail dans le secteur. Heil a visité mercredi à Ludwigsfelde, dans le Brandebourg, l'un des plus grands centres de tri de colis du groupe logistique DHL en Allemagne. Environ 650 000 envois y sont traités chaque jour.

"Même au moment de Noël, il ne faut pas être romantique, c'est un marché très concurrentiel", a déclaré le ministre du Travail Heil. Selon lui, la concurrence accrue dans le secteur ne doit pas se faire au détriment des employés et ne doit pas conduire à de mauvaises conditions de travail et de salaire.

Le centre de colis de DHL, où travaillent environ 650 employés de quelque 70 nations, connaît une activité intense à l'approche des fêtes de fin d'année. Sur plusieurs étages, les envois sont triés par des tapis roulants et des puits pour les zones de distribution de Berlin et du Brandebourg.

Le président du directoire de DHL Group, Tobias Meyer, a déclaré à Ludwigsfelde : "Dans les centres de colis, nous avons maintenant les pics de charge". Environ 10 000 employés supplémentaires seraient recrutés en Allemagne pour les activités de Noël.

A propos des plaintes des citoyens concernant les délais de livraison trop longs et les colis manquants, le ministre a déclaré : "Malgré toute l'impatience, un peu plus de sérénité et de compréhension pour les personnes qui travaillent dur dans un tel secteur, c'est ce que l'on peut attendre dans une société solidaire".

Heil a déclaré : "Pour nous, clients et citoyens, tout est devenu très confortable, nous recevons cela commandé depuis notre canapé et livré à domicile". Des livreurs et livreuses assidus doivent cependant transporter les colis par tous les temps.

De plus, le volume des colis aurait augmenté de 70 pour cent au cours des quatre dernières années. "En Allemagne, environ 4,5 milliards de colis sont livrés chaque année", a déclaré Heil. "Ce ne sont pas des drones volants qui le font, mais des livreuses et livreurs qui travaillent dur et qui transportent aussi de lourds colis au cinquième étage".

Le gouvernement fédéral veut veiller à ce que les conditions de travail soient équitables et saines, a déclaré Heil en faisant référence à la réforme qu'il souhaite apporter à la loi sur la poste. Les colis lourds de plus de dix kilos devront à l'avenir être marqués afin que les livreurs ne se trompent pas lors du déchargement et ne souffrent pas de problèmes de dos en cas de charge trop importante. Le syndicat Verdi s'était prononcé en faveur d'une règle similaire. Pour les envois à partir de 20 kilos, il doit être clair qu'un colis ne doit pas être traîné par une seule personne jusqu'au cinquième étage, selon Heil.

"Nous devons veiller à ce que les gens puissent rester en bonne santé au travail". Heil veut en outre mieux réglementer l'accès au marché des entreprises qui distribuent des colis. En cas de manque de protection du travail, les entreprises pourraient par exemple perdre leur licence de distribution de colis./mow/DP/ngu