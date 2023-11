(nouveau : plus de détails et contexte)

BERLIN (dpa-AFX) - À l'ère du numérique, les personnes qui attendent des lettres urgentes devront probablement faire preuve d'un peu plus de patience à l'avenir. Le ministère fédéral de l'Économie a présenté vendredi une proposition de réforme de la loi sur la poste, selon laquelle la poste devrait être moins pressée par le temps lorsqu'elle demande des lettres.

Jusqu'à présent, le groupe doit distribuer au moins 80 pour cent des lettres déposées le jour ouvrable suivant. Cette exigence doit être supprimée. A la place, la Poste devra avoir remis au moins 95 pour cent des lettres à leurs destinataires le troisième jour ouvrable suivant leur dépôt. Le quatrième jour ouvrable, ce chiffre devrait être de 99 pour cent. Une valeur obligatoire aussi élevée n'existe pas encore. Mais elle ne devrait pas poser de sérieux problèmes à la Poste.

La Poste peut réduire ses coûts

En réduisant la pression temporelle, le ministère va dans le sens de l'entreprise, qui peut ainsi réduire ses coûts et renoncer à ses avions de nuit qui traversent l'Allemagne pour aller chercher le courrier et qui émettent du CO2, un gaz à effet de serre. A l'ère du numérique, la quantité de lettres diminue depuis longtemps, car les gens misent de plus en plus sur la communication électronique. Pendant des années, la quantité a baissé de deux à trois pour cent. Cette évolution s'est récemment accélérée. Jusqu'à présent, la poste a enregistré une baisse d'environ six pour cent du nombre de lettres demandées.

Alors que le volume diminue, les coûts restent à peu près les mêmes. En tant que prestataire universel, le groupe doit distribuer le courrier partout en Allemagne et entretenir un parc de véhicules, des boîtes aux lettres et des filiales. Les autres entreprises n'ont pas une telle obligation.

Dernière grande réforme au cours du dernier millénaire

La loi sur la poste a été réformée pour la dernière fois en 1999, à une époque où Internet ne jouait aucun rôle pour de nombreuses personnes et où les lettres étaient encore souvent utilisées pour les vœux d'anniversaire ou les invitations. Aujourd'hui, une telle communication s'est largement déplacée vers les voies numériques.

L'obligation de présence sera quelque peu assouplie : certes, il y aura à l'avenir au moins 12 000 bureaux de poste - il s'agit le plus souvent de supermarchés ou de kiosques avec guichet postal. Même les grands villages devraient continuer à avoir un emplacement du géant jaune. Jusqu'à présent, le groupe postal DHL ne peut pas prendre en compte les distributeurs automatiques où l'on peut acheter des timbres et déposer ou retirer des colis dans le calcul de cette présence obligatoire. Cela devrait être possible dans certains cas. Mais il faut pour cela l'accord de l'Agence fédérale des réseaux.

La position de l'Agence du réseau est renforcée

L'autorité de surveillance de Bonn disposera à l'avenir d'une épée de Damoclès plus tranchante pour agir contre d'éventuels abus du logisticien. Jusqu'à présent, elle ne peut pas infliger d'amendes ou d'astreintes au prestataire du service universel - cela devrait être possible à l'avenir. L'année dernière, les citoyens ont été plus nombreux que jamais à se plaindre auprès de l'agence du réseau des déficits de qualité de la poste, par exemple des envois en retard ou mal distribués. L'entreprise justifiait ces défauts par un manque de personnel. Face à cette vague de plaintes, le chef de l'agence du réseau, Klaus Müller, avait demandé une possibilité de sanction. Celle-ci devrait être accordée à son autorité.

Reinhard Houben, député du FDP au Bundestag, a jugé cet aspect de la réforme positif. "Si la position de l'Agence fédérale des réseaux est nettement renforcée dans la modification de la loi, les intérêts des consommateurs seront certainement mieux pris en compte", a déclaré le libéral.

Prix plafond pour la prochaine hausse des tarifs postaux

Le prix de l'envoi de différents types de lettres n'est pas réglé dans la loi. Pour cela, la loi ne fixe que certains garde-fous - l'agence du réseau détermine une marge d'augmentation que la poste peut ensuite utiliser. Une partie de la proposition de loi pourrait néanmoins jouer un rôle si la Poste veut augmenter son affranchissement en janvier 2025. Car il existe une sorte de frein d'urgence. Celui-ci empêcherait que, lors de la prochaine augmentation, l'affranchissement d'une lettre standard passe de 85 centimes à plus d'un euro.

"Le plafonnement de l'affranchissement à un euro par lettre standard protège les consommateurs contre les sauts d'affranchissement élevés, comme cela a dû être le cas dans d'autres pays européens", a déclaré la députée des Verts au Bundestag Sandra Detzer, jugeant positive la proposition de loi du ministère dirigé par les Verts. "Nous renforçons la concurrence loyale entre les fournisseurs sur la base de normes sociales et écologiques élevées".

La demande de Verdi est satisfaite

En outre, le ministère propose que les colis lourds soient marqués afin d'éviter que les livreurs ne se méprennent lors du déchargement et ne souffrent de problèmes de dos en cas de charge trop importante. Le syndicat Verdi avait plaidé pour une règle similaire.

La proposition ministérielle devrait passer devant le cabinet fédéral avant Noël. La réforme pourrait être achevée au printemps./wdw/DP/jha