Le géant allemand de la logistique DHL dispose toujours de capacités de fret aérien, même si les attaques en mer Rouge ont paralysé les voies logistiques, car la demande est plus faible et plus élastique que lors des crises précédentes, a déclaré son directeur général à Reuters.

La demande de commerce électronique en Asie a été un facteur de stabilisation pour la gestion des capacités de fret aérien, car il était relativement simple pour les entreprises d'augmenter les prix ou d'allonger les délais de livraison pour réduire la pression sur les canaux logistiques, a déclaré le PDG Tobias Meyer lors d'une interview au Forum économique mondial de Davos.

Il a ajouté que l'économie mondiale n'était "pas encore vraiment en train de pomper", ce qui signifie que la demande de transport maritime était plus faible qu'à l'accoutumée.

Le groupe DHL n'exploite pas de navires, mais les utilise pour transporter des conteneurs, en proposant des avions, des trains et des camions pour acheminer les marchandises dans le monde entier.

Les entreprises de logistique ont déclaré que de plus en plus de fabricants cherchent à transporter leurs produits par avion, car les attaques contre la navigation commerciale en mer Rouge, qui mène au canal de Suez et se trouve sur la principale route commerciale est-ouest reliant les centres de production asiatiques à l'Europe, les obligent à trouver d'autres itinéraires.

Le fret aérien est plus coûteux que le fret maritime, mais il est devenu une option plus attrayante depuis que les attaques de la milice houthi du Yémen, alliée à l'Iran, ont affecté les entreprises et alarmé les grandes puissances dans le cadre d'une escalade de la guerre d'Israël contre les militants palestiniens du Hamas à Gaza.

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN HAUSSE

Les entreprises de logistique se sont lancées dans une course pour adapter leurs coûts à la demande mondiale qui est retombée à ses niveaux d'avant la pandémie.

M. Meyer, qui avait déclaré en novembre dernier que la reprise économique mondiale ne s'était pas concrétisée, a déclaré que les marchés s'attendaient à ce que l'économie "reprenne un peu de vigueur" au cours du premier semestre de l'année.

Selon M. Meyer, le commerce électronique est reparti à la hausse, après avoir connu un boom pendant la pandémie de COVID-19, puis un léger recul, certains clients revenant vers les magasins physiques pour certains produits tels que les articles de mode.

"Nous sommes maintenant de retour sur une trajectoire à long terme", a-t-il déclaré. (Reportage de Victoria Waldersee à Davos, Matthias Inverardi à Düsseldorf ; Rédaction d'Alex Richardson)