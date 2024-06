BERLIN (dpa-AFX) - La réforme de la loi postale est dans la dernière ligne droite. Jeudi midi, le Bundestag votera en séance plénière, puis ce sera au tour du Bundesrat. Voici un aperçu de la nouvelle loi et de ses conséquences pour les consommateurs.

Que régit la loi postale ?

Après la privatisation de la poste fédérale dans les années 90, l'Etat a fixé des règles pour que les citoyens puissent continuer à recevoir des lettres fiables et à acheter facilement des timbres. Depuis lors, le gouvernement fédéral impose que chaque grand village dispose d'un bureau de poste, que les boîtes aux lettres soient à portée de main et que les lettres arrivent assez rapidement chez le destinataire. De plus, les lettres doivent être distribuées six jours par semaine - y compris le lundi, bien que peu de lettres soient envoyées le week-end et que la boîte aux lettres reste donc souvent vide en début de semaine.

Quel est le problème ?

Ces règles datent d'une époque où le commerce en ligne n'en était qu'à ses débuts et où les lettres faisaient partie de la communication quotidienne. Depuis, beaucoup de choses ont changé : à l'ère du numérique, les gens préfèrent les chats et les e-mails aux lettres, et lorsqu'ils font du shopping, ils se déplacent souvent sur Internet plutôt qu'en centre-ville. C'est pourquoi le volume des lettres diminue depuis longtemps et le nombre de colis explose. Pour la Poste, les coûts unitaires ont massivement augmenté, car elle doit gérer un réseau de courrier de même taille, dans lequel elle a de moins en moins d'envois. Elle doit distribuer des lettres partout en Allemagne, même dans les fermes isolées. La loi postale ne s'est pas encore adaptée à l'évolution de la demande, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.

Quel est le changement le plus important ?

La Deutsche Post aura moins de contraintes de temps qu'auparavant. Actuellement, au moins 80% des lettres postées aujourd'hui doivent parvenir à leur destinataire le jour ouvrable suivant et 95% le surlendemain. L'amendement prévoit qu'il n'y aura une valeur obligatoire que le troisième jour ouvrable après le dépôt, à savoir les 95% en question. Le quatrième jour ouvrable, ce sera 99%. Cela permet à la Poste de réduire ses coûts et de supprimer les vols intérieurs utilisés pendant des décennies pour le courrier, ce qui contribue également à la protection du climat. Mais pour le consommateur, cela signifie aussi qu'il devra attendre en moyenne plus longtemps qu'auparavant pour recevoir une lettre. Les personnes pressées peuvent toutefois envoyer une lettre prioritaire plus rapide. Celle-ci est plus chère que la lettre standard.

Que pensent les consommateurs de l'allongement prévisible des délais d'attente ?

La boîte aux lettres n'est plus aussi pleine qu'avant - même les relevés de compte et les documents d'assurance arrivent chez de plus en plus de personnes sous forme numérique plutôt que par courrier. A l'ère d'Internet, la plupart des lettres ne sont pas urgentes - pour de nombreux citoyens, il n'est pas si important qu'une lettre arrive aujourd'hui ou demain. L'essentiel est qu'elle arrive un jour de manière fiable. Selon un sondage YouGov réalisé le 11 juin auprès de 2577 personnes, 50 % des personnes interrogées sont favorables à ce point central de la réforme, 37 % s'y opposent et le reste ne se prononce pas.

Quels sont les autres changements ?

Les distributeurs automatiques devraient à l'avenir se trouver plus souvent dans les villages et en périphérie des villes qu'auparavant. En effet, ils peuvent, dans certains cas, être pris en compte dans l'obligation d'avoir un réseau d'agences important, qui existait dans l'ancienne loi et qui sera maintenue dans la nouvelle. La municipalité locale et l'Agence fédérale des réseaux ont toutefois leur mot à dire à ce sujet. L'avantage des distributeurs automatiques est qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24. Les agences humaines - souvent des kiosques ou des supermarchés avec un guichet postal - ont des heures d'ouverture. D'autres points clés de l'ancienne loi sont conservés, comme la distribution en six jours - il faudra donc continuer à distribuer le lundi.

Le secteur des colis est-il également concerné ?

Bien qu'il n'y ait pas de durée de livraison imposée par l'État pour les colis, d'autres parties de la loi concernent également ce secteur. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail : Les colis de plus de 20 kilos doivent normalement être livrés par deux livreurs, sauf si un moyen technique approprié est disponible. Dans ce cas, la livraison par une seule personne est également autorisée. En outre, les sous-traitants, dont l'utilisation est très critiquée par le syndicat Verdi, doivent être contrôlés plus efficacement : Elles seront tenues de conserver, entre autres, des informations sur le temps de travail. Les autorités ont pu comparer ces informations avec les données enregistrées lors de la remise des colis - et ainsi constater des infractions à la loi sur le temps de travail.

L'affranchissement sera-t-il plus cher ?

Tous les trois ans, l'Agence fédérale des réseaux détermine la marge de manœuvre de la Poste pour l'augmentation des tarifs postaux dans le cadre d'une procédure de calcul. La loi sur la poste fournit le cadre de cette procédure. En 2019, l'envoi national d'une lettre standard a augmenté de 10 centimes d'euro pour atteindre 80 centimes d'euro, et en 2022, les frais de port ont augmenté de 5 centimes d'euro pour atteindre 85 centimes d'euro. D'autres types d'envois, tels que la carte postale et la maxi-lettre, ont également connu une hausse de prix. A partir de janvier 2025, l'affranchissement devrait à nouveau augmenter. On ne sait pas encore à quel niveau. Toutefois, la coalition des feux de signalisation veut s'assurer que le prix de l'affranchissement des lettres standard ne dépasse pas un euro.

Comment Deutsche Post réagit-elle à ce projet de réforme ?

En tant que "prestataire de service universel", le leader du marché Deutsche Post est le plus contraint par la législation. Les opérateurs de Bonn sont modérément enthousiastes vis-à-vis de la réforme. D'un côté, ils se félicitent que le cadre réglementaire soit enfin dépoussiéré et que les contraintes de temps pour la demande de courrier diminuent, ce qui a permis de supprimer les avions de courrier. En revanche, ils critiquent le fait que, sur un marché du courrier en forte baisse, les concurrents soient mis à contribution et que la bureaucratie soit étendue. Ainsi, les petits concurrents du courrier devraient à l'avenir pouvoir remettre des envois de marchandises à la poste pour qu'elle les distribue.

Que dit la politique ?

La coalition "Ampel", au sein de laquelle d'autres domaines politiques grincent bruyamment, est parvenue à un compromis sur la réforme, malgré des idées différentes et sans bruits de fond. Les politiciens du SPD, des Verts et du FDP considèrent cela comme un succès et l'expression de leur capacité d'action. Pour le social-démocrate Sebastian Roloff, le consommateur est également gagnant : "Nous assurons des services postaux sur l'ensemble du territoire, six jours par semaine, pendant longtemps et dans toutes les régions d'Allemagne, et nous veillons à ce que le marché du courrier continue de fonctionner malgré la baisse des volumes". En revanche, le politicien de l'opposition CSU Hansjorg Durz déplore, à l'instar de la Poste, une augmentation de la bureaucratie. Cela se voit déjà au volume : l'ancienne loi postale comprend 19 pages et la nouvelle 80 pages./wdw/DP/zb