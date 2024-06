BERLIN (dpa-AFX) - La réforme de la loi postale obsolète a franchi un nouvel obstacle. La commission économique du Bundestag a adopté mercredi une proposition sur laquelle les représentants de la coalition Ampel s'étaient préalablement mis d'accord. Jeudi, la plénière devrait donner son accord, et en juillet, ce sera au tour du Bundesrat. Si la chambre des Länder donne également son feu vert, la loi postale sera réformée en profondeur pour la première fois depuis 1998. A l'époque, les lettres étaient bien plus importantes qu'aujourd'hui et le commerce en ligne, avec ses masses de colis, n'en était qu'à ses débuts.

Selon le projet de loi adopté à la majorité par la commission, la Deutsche Post aura moins de contraintes de temps à l'avenir. Elle devra livrer 95% des lettres postées aujourd'hui dans les trois jours ouvrables. Actuellement, cette exigence s'applique au deuxième jour ouvrable suivant le dépôt. La Poste peut ainsi réduire ses coûts et renoncer à la demande de courrier national par avion, ce qui lui permet de progresser dans la lutte contre le changement climatique et d'avoir moins de frais. Pour le consommateur, cela signifie qu'il devra attendre en moyenne plus longtemps pour recevoir une lettre.

D'autres parties de la réforme visent à améliorer les conditions de travail dans le secteur. Ainsi, les colis de plus de 20 kilos ne seront plus livrés que par deux personnes, à moins que des moyens techniques appropriés ne soient disponibles, auquel cas la livraison par une seule personne sera également autorisée. Les sous-traitants, dont l'utilisation est très critiquée, notamment par les syndicats, devront être contrôlés plus efficacement à l'avenir.

En outre, l'utilisation de distributeurs automatiques de lettres et de colis sera facilitée. Ils pourront à l'avenir être pris en compte dans le cadre d'une obligation de réseau d'agences. Il se peut donc que dans certains villages et à la périphérie des villes, il y ait plus de distributeurs automatiques qu'auparavant et qu'il n'y ait plus d'agence où une personne se charge du service. Les associations de communes doivent être consultées et l'Agence fédérale des réseaux doit être impliquée /wdw/DP/stk.