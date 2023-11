(erreur grammaticale corrigée dans la première phrase)

BONN (dpa-AFX) - Le secteur allemand de la livraison de colis a continué d'augmenter le nombre de ses véhicules de transport électriques. Le leader du marché, DHL, a indiqué qu'il utilisait désormais plus de 25 000 véhicules électriques sur le "dernier kilomètre", c'est-à-dire le trajet jusqu'au domicile ou au distributeur automatique. Environ 41 pour cent des véhicules de transport de DHL y roulent à l'électricité - c'est de loin la valeur la plus élevée de la branche. DHL compte 5000 véhicules électriques de plus qu'il y a un an et demi et 15 000 de plus qu'il y a quatre ans.

Selon les données, le concurrent plus petit GLS a entre-temps 650 véhicules électriques sur les routes allemandes, soit plus de trois fois plus qu'il y a deux ans. D'ici la fin de l'année, ce chiffre devrait atteindre 900. DPD veut également augmenter la part de véhicules électriques, mais l'entreprise n'a pas donné de chiffre sur demande. Chez DPD, la part des véhicules électriques dans la flotte totale est de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre. Chez GLS, elle est de dix pour cent. Hermes ne disposait que de 190 e-transporteurs au début de l'année 2021, mais selon les informations de l'entreprise, ils sont désormais 720.

Afin de rendre la livraison respectueuse du climat, le secteur mise sur les voitures électriques. Les défenseurs de l'environnement considèrent certes l'utilisation de véhicules électriques comme positive. Mais ils voient d'un mauvais œil l'augmentation du volume des colis et donc du nombre de camionnettes, qui est un symptôme de la société du tout-jetable. Greenpeace, par exemple, plaide pour une consommation plus durable, avec moins de produits commandés.

Compte tenu du rôle croissant du commerce en ligne, le secteur des colis est en pleine croissance. Avec la période des fêtes de fin d'année, les entreprises sont désormais confrontées à la période la plus chargée de l'année /wdw/DP/mis.