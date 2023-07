Dhruv Consultancy Services Limited est une société de conseil en infrastructures basée en Inde. Elle est engagée dans la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et les services de gestion de projets intégrés. Ses secteurs d'activité comprennent les autoroutes, qui comprennent des services de conseil pour la planification et la construction d'autoroutes nationales ; l'architecture, qui comprend des services de conseil pour la planification architecturale de villes intelligentes et de bâtiments résidentiels ; les ponts, qui comprennent des services de conseil pour la planification, la conception, la construction et l'inspection de ponts et de structures sur les autoroutes nationales ; l'environnement, qui comprend des services de conseil pour la planification et la conception de stations d'épuration des eaux usées ; les tunnels, qui comprennent des services de conseil pour la planification et la construction de tunnels, et les ports, qui comprennent des services de conseil pour la planification, la conception et la supervision de projets de développement portuaire. Elle propose des services tels que les travaux d'exploitation et de maintenance, les audits techniques, le conseil indépendant, l'audit structurel et la planification de projets.

Secteur Construction et ingénierie