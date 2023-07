DHT Holdings, Inc. est une société indépendante de transport de pétrole brut. La flotte de la société fait du commerce international et se compose d'environ 26 pétroliers de brut dans le segment des très gros transporteurs de brut (VLCC). La société opère par le biais de sociétés de gestion intégrées à Monaco, Singapour et en Norvège. Les VLCC en exploitation de la société ont une capacité de charge combinée de 8 043 657 tonnes de port en lourd (tpl). Les flottes de VLCC de la société sont exploitées dans le cadre d'affrètements à temps et sur le marché spot. Les flottes de la société se composent de DHT Amazon, DHT Bauhinia, DHT Bronco, DHT China, DHT Colt, DHT Edelweiss, DHT Europe, DHT Falcon, DHT Hawk, DHT Harrier, DHT Jaguar, DHT Leopard, DHT Lion, DHT Lotus, DHT Mustang, DHT Opale, DHT Balbuzard, DHT Panthère, DHT Pivoine, DHT Puma, DHT Redwood, DHT Scandinavie, DHT Étalon, DHT Sundarbans, DHT Taiga et DHT Tigre.