Diaceutics PLC - fournisseur de services de commercialisation de diagnostics aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, basé à Belfast - annonce que Deborah Davis, présidente non exécutive, a l'intention de quitter le conseil d'administration à compter du 1er octobre. Peter Keeling, cofondateur et directeur exécutif de Diaceutics, succédera à Deborah Davis à compter de la date de son départ.

Ryan Keeling, directeur général, déclare : "Je tiens à remercier Deborah pour son dévouement inlassable et les efforts qu'elle a déployés pour guider Diaceutics dans une phase cruciale de son développement et de sa croissance en tant que société cotée en bourse. Sa présence nous manquera et nous lui souhaitons bonne chance dans ses fonctions actuelles et futures. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et de poursuivre mon partenariat étroit avec Peter dans ses nouvelles fonctions de président.

